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الخطوط السعودية تتيح رحلات خاصة ومقاعد إضافية للحجاج عبر شبكة رحلاتها

منذ 5 ساعات
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الخطوط السعودية تتيح رحلات خاصة ومقاعد إضافية للحجاج عبر شبكة رحلاتها

جدة (صدى):
أعلنت الخطوط السعودية توفير (8) رحلات مخصصة لنقل الحجاج من مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار الأحساء الدولي.

ويقدّر عدد الحجاج على متن هذه الرحلات بأكثر من (3) آلاف حاج، ويضاف إلى ذلك حوالي (4) آلاف مقعد من خلال زيادة عدد الرحلات من جهة، واستخدام طائرات ذات سعة أكبر من جهةٍ أخرى، وذلك لاستيعاب أكبر عدد من الحجاج على شبكة الرحلات الداخلية.

ويتم تنفيذ خطة موسم الحج عبر فريق عمل متخصص يضم ممثلين من القطاعات التشغيلية يعمل على مدار الساعة بمتابعة من رؤساء الشركات والقطاعات التشغيلية وبالتنسيق والتعاون مع وزارة الحج والعمرة والهيئة العامة للطيران المدني والجهات الحكومية العاملة في المطارات، في الوقت الذي تراعي فيه الخطوط السعودية أولاً تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا بين منسوبيها وكذلك الضيوف، كما تقدم باقة متكاملة من الخدمات أرضاً وجواً، مما يجعل من رحلة الإيمان لضيوف بيت الله الحرام سهلة وميسرة.

وتقدم "السعودية" على متن الرحلات المخصصة للحج الهدايا، إلى جانب توزيع الهدايا في المشاعر للحجاج القادمين عبر الطرق البرية، كما يمكن للضيوف تحميل أدعية باللغتين العربية والإنجليزية على أجهزتهم الذكية من خلال مسح "الباركود" المتوفر على غلاف الهدايا.

وستبدأ الخطوط السعودية فور انتهاء مرحلة الوصول استعداداتها لبدء المرحلة الثانية من الخطة التشغيلية لحج هذا العام، وذلك بتجنيد إمكاناتها البشرية والآلية في رحلات العودة بعد إتمام الحجاج نُسُكهم.

 

الخطوط السعودية
الحجاج
مطار الأحساء الدولي
مطار الملك خالد الدولي
مطار الملك فهد الدولي

التعليقات

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
جزاكم الله كل خير و ربنا يوفقكم
نجاة محمد
خبر جميل تستاهل الشطب
هادي
الله يرحمك ي معمر كانت دوله غنية وأمان لاكن طيشان الليبين ودعم الطليان لهم هذا النتيجه وأسباب المضاهرات في الدول العربية هي هيلاري كلنتون...
عبدالله
حلوة كلمة لا يوجد نص قانوني في القرآن النصوص في القرآن ربانية وليس قانونية
عبدالله
حلوة كلمة لا يوجد نص قانوني في القرآن النصوص في القرآن ربانية وليس قانونية

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