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بالفيديو.. مختص موارد بشرية: ممارسات المدراء السيئة تخلق بيئة عمل سامة للموظف

منذ ساعة
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بالفيديو.. مختص موارد بشرية: ممارسات المدراء السيئة تخلق بيئة عمل سامة للموظف

الرياض (صدى):
تحدث "الأستاذ عبدالعزيز"، المختص في الموارد البشرية، عن بيئة العمل السامة وما لها من تأثيرات سلبية على الموظفين بسبب ممارسات المدراء السيئة.

وقال "عبدالعزيز" أن بيئة العمل منها من لديها سمات إيجابية وأخرى يطغى عليها ظواهر سلبية سيئة فهناك بعض الممارسات غير الصحية تؤثر على الموظف بسبب عدم إرتياحه لأي مكان فيه نوع من الإساءة.

وأضاف: "العديد من الأشخاص يُعانون مثل الصراعات في بيئة العمل ومحاولة الوصول على حسابهم غير الصحية وممارسات المديرين فليس كل مدير قائد فتضغط على الموظفين وتصبح البيئة سامة للعمل"، وفقًا لما جاء بـ "الإخبارية".

واستكمل: "يجب على الموظف أن يفصل الجوانب الشخصية عن العمل ويجب أن يكون الشخص حيادي وإذا واجه تحزبات يحاول ياخد الجوانب الإيجابية من كل مجموعة ويحاول تجنب التعرض للأشياء السلبية مع التركيز على الهدف الوظيفي".

الموارد البشرية
بيئة العمل
الموطفين
المدراء
التحزبات

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14878
منذ 36 دقيقة
كلام في الصميم

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أحدث التعليقات

قاده
امس يتدرب بالمنتخب وحاط شعار النادي بالمنتخب وين الوطنية يالفرج اعطه شعار المنتخب وصورمعه لكن عينك وقلبك مع نادييك والمنتخب حضور شرفي
التميمي
فقط بني تميم وبعض من الهزازنة من عنزة هم الي شاركو في معركة الحلوة
**""'سهم'""**😊
صدق المصطفى صلى الله علية وسلم يكثر الهرج اي القتل في آخر الزمن . واكثرة على اشياء تافهة . لا وتضحك وكانها لم تفعل...
ابو راكان
الهلال كبير المملكه وهو ممثل المملكه داخليه وخارجيه
د محمد ماجد بخش
مرحبا .. مارينا

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