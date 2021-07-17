يوفنتوس يسعى لاستعادة "بيانيتش" من جديد

وكالات (صدى):
عرض فريق يوفنتوس صفقة تبادلية مع برشلونة في السوق الصيفي الحالي حيث يريد استعادة "بيانيتش" الذي لم يتأقلم مع برشلونة في موسمه الأول.
ويريد فريق يوفنتوس الحصول على خدمات "بيانيتش" من برشلونة مقابل انتقال لاعبه الويلزي آرون رامزي للنادي الكتالوني هذا الصيف.
أما من ناحية برشلونة فيحتاج لبيع "بيانيتش" خاصة وأنه ليس ضمن خطط المدرب الهولندي رونالد كومان، كما أنه يريد تقليص كتلة الرواتب.
وأجبرت إصابة آرثر ميلو والذي سيغيب لمدة 3 أشهر عن يوفنتوس النادي على التحرك بسرعة وطرح فكرة استعادة بيانيتش.