ضبط سيارة أجرة سوق الحلة لنقلها اللحوم بالرياض

الرياض (صدى):
أصدرت الهيئة العامة للنقل بيانًا إعلاميًا خاص بمقطع الفيديو الذي تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول استخدام أحد سائقي السيارات الأجرة المركبة في غير ما رخصت لأجله.
وأوضحت الهيئة أنها ضبطت المركبة وأصدرت مخالفة على المنشأة لمخالتتها الأحكام اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه.
وتؤكد الهيئة حرصها على التأكد من الالتزام بتطبيق اللوائح والتشريعات المنظمة لأنشطة النقل العام في المملكة بما يكفل تقديم الخدمة بسلامة وكفاءة عالية.
وأشارت إلى أن الفرق الرقابية تقوم على مدار الساعة بالجولات التفتيشية وعمليات الفحص الميداني ورصد مخالفي الأنظمة والتشريعات الصادرة بذلك.
وكانت صحيفة "صدى" قد نشرت خبرًا يفيد بقيام بعض الأشخاص بنقل كمية كبيرة من اللحوم باستخدام سيارة أجرة في سوق الحلة بالرياض.
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