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مجلس الجمعيات الأهلية بمكة ينفذ مشروع أضحية العيد بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية

منذ 18 ساعة
1054
مجلس الجمعيات الأهلية بمكة ينفذ مشروع أضحية العيد بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية

حسين العلي (صدى):
دشن مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة فهد رشيد بن رقوش مشروع أضحية العيد للعام الهجري الحالي تحت شعار "أضحيتك في مكة بسهولة وأمان" والذي ينفذه مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة مكة المكرمة ويستهدف من خلاله توزيع 20 ألف أضحية بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية بمحافظات المنطقة وذلك عبر رابط التبرع هنا

أكد ذلك رئيس المجلس الدكتور سليمان موصلي ، مشيراً إلى أن المجلس رفع جاهزيته لمواصلة أعمال التنسيق بين جمعيات محافظات المنطقة لتنفيذ المشروع وذلك بإشراف أمارة منطقة مكة المكرمة ومتابعة فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة وبالتنسيق مع المنصة الوطنية للتبرعات "تبرع" والتي استهدفت 20 ألف أضحية تم إسناد التنفيذ للمجلس، ليواصل المجلس رسالته القائمة على التكامل بين الجمعيات الخيرية لتنفيذ هذا المشروع على مستوى المنطقة لتحقيق أكبر فائدة لمستفيدي الجمعيات الخيرية وإيصالها بطرق سريعة جدا وآمنة خلال وقتها الشرعي .

وكشف "موصلي" أن المجلس أكمل ترتيباته لتعزيز نجاح عمليات التوكيل وتسهيل عملية التبرع عبر المنصة الوطنية للتبرع من خلال الموقع الإلكتروني وتطبيقات الهواتف الذكية، مؤكداً أن المجلس يسعى دائماً من خلال التنسيق والتكامل مع الجمعيات الخيرية بالمنطقة لفتح أبواب التعاون لتمكينها من نجاح مشاريعها والعمل على بناء قدراتها وإنجاز مثل مشروع الأضاحي في وقته الشرعي لإدخال السرور والسعادة إلى بيوت الأسر المتعففة ومحدودة الدخل وكذلك الأسر المحتاجة والمتأثرة من تداعيات جائحة كورونا.

 

التعليقات

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
جزاكم الله كل خير و ربنا يوفقكم
نجاة محمد
خبر جميل تستاهل الشطب
هادي
الله يرحمك ي معمر كانت دوله غنية وأمان لاكن طيشان الليبين ودعم الطليان لهم هذا النتيجه وأسباب المضاهرات في الدول العربية هي هيلاري كلنتون...
عبدالله
حلوة كلمة لا يوجد نص قانوني في القرآن النصوص في القرآن ربانية وليس قانونية
عبدالله
حلوة كلمة لا يوجد نص قانوني في القرآن النصوص في القرآن ربانية وليس قانونية

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