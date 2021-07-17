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"صحة الرياض" تقدّم نصائحها للتعامل مع موجة الغبار

منذ 18 ساعة
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"صحة الرياض" تقدّم نصائحها للتعامل مع موجة الغبار

محمد السعران (صدى):
جدّدت "صحة الرياض" دعوتها للمواطنين والمقيمين، بضرورة الالتزام بطرق الوقاية من الغبار وتجنُّب التعرُّض له إلا للضرورة القصوى حرصاً على سلامتهم وحفاظاً على صحتهم.

وتزامناً مع التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة حالياً؛ نشرت "صحة الرياض" عبر حسابها على "تويتر"، "إنفوجرافيك" توعوياً أكّدت فيه أهمية الحرص على ارتداء الكمامات ذات التصفية للهواء مع تغييرها باستمرار، وإحكام إغلاق أبواب المنزل ونوافذه.

وقدّمت "صحة الرياض" نصائح لمرضى الربو للتعامل مع موجات الغبار والأتربة، من أهمها: الالتزام بأخذ بخاخ الربو الوقائي في حالة صرف الطبيب له، وحمل بخاخ الربو الإسعافي الموسّع للشعب الهوائية، وضرورة التوجّه إلى أقرب مركز طوارئ في حال كانت الأزمة شديدة ولم تستجب للبخاخ.

التعليقات

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
جزاكم الله كل خير و ربنا يوفقكم
نجاة محمد
خبر جميل تستاهل الشطب
هادي
الله يرحمك ي معمر كانت دوله غنية وأمان لاكن طيشان الليبين ودعم الطليان لهم هذا النتيجه وأسباب المضاهرات في الدول العربية هي هيلاري كلنتون...
عبدالله
حلوة كلمة لا يوجد نص قانوني في القرآن النصوص في القرآن ربانية وليس قانونية
عبدالله
حلوة كلمة لا يوجد نص قانوني في القرآن النصوص في القرآن ربانية وليس قانونية

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