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خادم الحرمين  يتلقى اتصالاً هاتفياً من سلطان عُمان

منذ 6 ساعات
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خادم الحرمين  يتلقى اتصالاً هاتفياً من سلطان عُمان

الرياض (صدى):
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالا هاتفيا اليوم، من صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان.

وأعرب جلالته خلال الاتصال، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، على ما وجده من حفاوة وحسن استقبال خلال زيارته للمملكة.

كما هنأ جلالته، خادم الحرمين الشريفين، بقرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وقد شكر خادم الحرمين الشريفين، جلالته على مشاعره الأخوية، وبادله التهنئة بهذه المناسبة الفضيلة، داعيا الله أن يعيدها على البلدين والشعبين الشقيقين بالمزيد من التقدم والازدهار.

خادم الحرمين
الملك سلمان بن عبدالعزيز
سلطان عمان
اتصال هاتفي
هيثم بن طارق

التعليقات

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
جزاكم الله كل خير و ربنا يوفقكم
نجاة محمد
خبر جميل تستاهل الشطب
هادي
الله يرحمك ي معمر كانت دوله غنية وأمان لاكن طيشان الليبين ودعم الطليان لهم هذا النتيجه وأسباب المضاهرات في الدول العربية هي هيلاري كلنتون...
عبدالله
حلوة كلمة لا يوجد نص قانوني في القرآن النصوص في القرآن ربانية وليس قانونية
عبدالله
حلوة كلمة لا يوجد نص قانوني في القرآن النصوص في القرآن ربانية وليس قانونية

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