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اغبي سرقة لباكستاني

منذ ساعة
911
1

التعليقات

واضح*** وصريح***
واضح*** وصريح*** عدد التعليقات : 13812
منذ 30 دقيقة
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
لوووووووووووووووووووووووح




ثوووووووووووووووووووووووووور،

خبل،

دلخ..

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أحدث التعليقات

ابو يزيد
يا زائر النهار ,انت فهمت التصريح حسب ميولك هو قال ان ماذكره المريسل في حينه صحيح ,ركب سماعات غير سماعات الميول يا متعصب,,,
الفاتح
اكبر دليلل انها مهي صحيحه انه تم الغائها والغائها ازعل من قررها من اجل نفسه,,
راي
يا ابو ليد ابو خرقه على قولتكم مع ذالك محرق قلوبكم تخافونه من مسيرة شهر وذا ذكر اسمه اصبتو برجفه كم انتم متعصبين لاتريدون...
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه لوووووووووووووووووووووووح ثوووووووووووووووووووووووووور، خبل، دلخ..
نبيل
اجل لو ماهي منضبطة ايش بتسوي

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