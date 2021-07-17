إحالة قاتلة زوجها إلى للمحكمة الجنايات للفصل في القضية 

القاهرة (صدى):
قررت محكمة مصرية إحالة المتهمة بقتل زوجها وفصل رأسه وقطع عضوه الذكرى لمحكمة الجنايات للفصل في القضية.
وأنكر نجل المتهمة خلال التحقيقات، أن البطانية التي تخلص منها بالشارع كانت تحتوي على جثة والده: "والله ما أعرفش حاجة".
وأوضح المتهم: "أمي قالت لي خد الحاجات دي ارميها، ولما سألتها قالت لي دي زبالة وحاجات قديمة مش عايزينها، فأخدتها ورميتها في الشارع، وما كنتش أعرف اللي هي عملته ولا تخيلته".
وكانت التحريات أثبتت عدم علم ابن المتهمة بالجريمة وأنه كان حسن النية عندما تخلص من جثة والده ولم يشارك بأي شكل من الأشكال في الواقعة.