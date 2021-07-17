باولينيو يتلقى عرضا مغريا من شباب الأهلي دبي 

ماجد محمد (صدى):
اقترب لاعب الوسط البرازيلي باولينيو من الانتقال لنادي شباب الأهلي دبي، بعد تلقيه عرضا مغريا.
ويرغب نادي شباب الأهلي دبي، في التعاقد مع باولينيو البالغ من العمر 32 عاما، في صفقة انتقال حر هذا الصيف، بحسب موقع "fotomac".
ومن المتوقع أن باولينيو سيتوجه إلى الإمارات، الأسبوع القادم، من أجل لقاء مديري فريق دبي لاستكمال انتقاله للنادي، حيث أصبح باولينيو لاعبا حرا بعد فسخ عقده مع غوانغجو الصيني.
وكان باولينيو ارتبط اسمه بالانتقال إلى الهلال والنصر والشباب والأهلي في المملكة، لكنه فضل الانتقال إلى شباب الأهلي دبي، بعد العرض المغري الذي قدمه له.