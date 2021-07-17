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أبرز أمراض الصيف الشائعة وطرق الوقاية منها

منذ 47 دقيقة
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أبرز أمراض الصيف الشائعة وطرق الوقاية منها

أميرة خالد (صدى):
يتعرض البعض في فصل الصيف للأمراض تنتقل عن طريق العدوى وأخرى قد يسببها التعرض المباشر لأشعة الشمس، أو ارتفاع درجات الحرارة، أو التعرض للمكيفات.

وسلط تقرير الضوء على قائمة لأبرز أمراض الصيف الشائعة وطرق الوقاية منها وهي.

الصداع

قد يؤدي التعرض لأشعة الشمس، لحالة مرضية معروفة باسم "ضربة الشمس"، والتي من أبرز أعراضها الصداع، وهي بين أمراض الصيف الخطيرة، وتزداد في حالات بذل المجهود تحت أشعة الشمس المباشرة، في ظل سوء التغذية، ويمكن الوقاية منها، بارتداء القبعة أثناء النزول في النهار، والابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة قدر المستطاع، وشرب كميات كبيرة من الماء.

 

الأمراض الجلدية (الحروق والطفح الجلدي)

التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، يمكن أن تؤثر هذه الأشعة على جلدك، ما يؤدي لإصابتك بحروق جلدية مختلفة الدرجة، وهي من الأمراض المرتبطة بالتنزه والمصايف، وللوقاية يمكن الانتظام على الاستحمام يوميًا في فصل الصيف، ويفضل استخدام الماء البارد، وارتداء الملابس القطنية الخفيفة، وتغيير الملابس بعد التعرق باستمرار.

التهاب العين

يعتبر التهاب العين أو التهاب الملتحمة من أمراض الصيف الشهيرة، وللوقاية من التهابات العين، ينصح بالحفاظ على نظافة المكان وتطهيره جيدًا قبل الجلوس فيه، والحفاظ على نظافة اليدين باستمرار، وتهوية المنزل لتنقية الجو من أي بكتيريا وفيروسات، وعدم مقاربة العين للمستحضرات الدوائية أو الكيميائية.

آلام العظام والمفاصل

يصاب الشخص بآلام العظام والمفاصل، نتيجة التعرض لمكيف الهواء لفترة طويلة، خاصة خلال النوم، ومع الوقت يتسبب هذا الشعور بآلام شديدة في مختلف أجزاء الجسم، وخاصة منطقة أسفل الظهر، ولذلك ينصح باستخدام المكيف بدرجة مناسبة وليست شديدة البرودة، كما يجب عدم تسليط الهواء على الجسم مباشرةً، وعدم التعرض له والجسم متعرق.

 

جدري الماء

ينتشر جدري الماء بين الأطفال، لكنه يمكن أن يصيب الكبار إذا لم يسبق الإصابة به من قبل أو أخذ التطعيمات، وللوقاية من هذا المرض، ينبغي الابتعاد عن المصابين وعدم التواجد في الأماكن المغلقة والمزدحمة في موسم الصيف، لانتقاله عن طريق التنفس والتلامس.

 

الحصبة

يصاحب هذا المرض بعض الأعراض، مثل الحمى الشديدة، والتهاب الحلق، واحمرار العين، ويحتاج المريض إلى انعزال خلال فترة الإصابة حتى لا يسبب عدوى للأشخاص المحيطين.

النكاف

يعد مرض النكاف مرضًا فيروسيًّا شديد العدوى، ويصيب الأطفال بشكل خاص، وينتقل المرض عن طرق النفس والسعال أو العطس،وللوقاية من هذا المرض، ينصح بالحصول على اللقاح الخاص به.

الصداع
الامراض الجلدية
أمراض الصيف

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