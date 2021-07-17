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الشلعان: النيابة العامة تشارك ب 14 دائرة في حج هذا العام

منذ 11 ساعة
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الشلعان: النيابة العامة تشارك ب 14 دائرة في حج هذا العام

مازن القرني (صدى):
قال معالي الشيخ شلعان بن راجح الشلعان رئيس لجنة الحج بالنيابة العامة أن النيابة العامة تشارك في حج هذا العام ١٤٤٢ من خلال (١٤) دائرة للتحقيق والادعاء العام في القضايا التي تقع ضمن حدود النطاق المكاني لحرم مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وأوضح معاليه عن جاهزية النيابة العامه للقيام بدورها العدلي ضمن جهود المملكة في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين وحجاج بيت الله الحرام.

وأشار إلى أن معالي النائب العام الشيخ سعود المعجب وجه منسوبي النيابة العامة المشاركين في موسم الحج، بمضاعفة الجهود والارتقاء بمستوى أدائهم للتيسير على حجاج بيت الله الحرام وتحقيق العدالة الناجزة.

وأوضح الشلعان أنه تم تأهيل دوائر النيابة العامة المشاركة في أعمال حج هذا العام بالكوادر المميزة من الأعضاء والإداريين لإنجاز الأعمال الموكلة لها في القضايا المتعلقة بحجاج بيت الله بكل يسر وسهولة، ليتفرغ الحاج لأداء نسكه بطمأنينة تامة وفي أجواء إيمانية في رحاب الحرم والمشاعر المقدسة.

وذكر رئيس لجنة الحج أن خمساً من دوائر النيابة العامة تغطي كافة أرجاء النطاق المكاني بالمشاعر المقدسة، فيما تعمل تسع من دوائر التحقيق بفرع النيابة العامة بمنطقة مكة المكرمة، لتقديم المساندة والدعم لدوائر التحقيق في المشاعر المقدسة، بجانب قيامها بجميع أعمال التحقيق في القضايا الجزائية بمدينة مكة المكرمة خلال فترة الحج.

وإضافة إلى ذلك توفر النيابة العامة عدداً من السيارات المجهزة للتحقيق المتنقل التابعة لمركز الاتصال والعمليات النيابي والمزودة بجميع الوسائل المتطورة لتوثيق الأحداث والتحقيقات في المشاعر المقدسة.

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أحدث التعليقات

ناسي
أخذوا السيارات مشوار لسرقة لبعض المقاضي للبيت و يرجعونها
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واذا تبي نشر غسيل
زنجبيل
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