والد رانيا يوسف: ابنتي ملتزمة بالتعاليم الدينية والانضباط

القاهرة (صدى):
أثار تصريح لوالد الفنانة المصرية رانيا يوسف، تحدث فيه عن إلتزام ابنته بالتعاليم الدينية، الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصريح قديم لوالد الفنانة المصرية رانيا يوسف الذي قال فيه: "نشأتي العسكرية جعلت رانيا ملتزمة بالتعاليم الدينية والانضباط".
وتبيّن أن هذا التصريح لرانيا خلال الحلقة الثالثة من برنامج "More About Rania"، الذي تم تصويره في منزلها وعُرض عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، وتحدّثت فيها عن والدها ووصفته بـ"أحن رجل في الدنيا"، وأضافت:"أبي كان عسكرياً خارج المنزل فقط، كان يعطيني الحرية بإتخاذ قراراتي بنفسي قائلا لي انتِ اللي هتتحملي نتيجة قراراتك".
وأكدت رانيا يوسف خلال الحلقة أن والدها من الناس المتفائلة دائماً، وأنها تمتلك صفات كثيرة من والدها، مؤكدة على أن الماديات لا تعني له أي شيء، وهو جد حنون على ولديها جيسي ونانسي، وحبه لها ليس له حدود لأنها أول أبنائه.
ووصف والد رانيا إبنته بالطيبة، قائلا: "طيبة زيادة عن اللزوم، إنسانة إلى أقصى درجات الإنسانية، في تعاملاتها مع جميع المخلوفات وانه يعتز بهذه الصفة في ابنته".