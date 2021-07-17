نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

والد رانيا يوسف: ابنتي ملتزمة بالتعاليم الدينية والانضباط

منذ ساعة
576
والد رانيا يوسف: ابنتي ملتزمة بالتعاليم الدينية والانضباط

القاهرة (صدى):
أثار تصريح لوالد الفنانة المصرية ​رانيا يوسف​، تحدث فيه عن إلتزام ابنته بالتعاليم الدينية، الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصريح قديم لوالد الفنانة المصرية ​رانيا يوسف الذي قال فيه: "نشأتي العسكرية جعلت رانيا ملتزمة بالتعاليم الدينية والانضباط".

وتبيّن أن هذا التصريح لرانيا خلال الحلقة الثالثة من برنامج "More About Rania"، الذي تم تصويره في منزلها وعُرض عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، وتحدّثت فيها عن والدها ووصفته بـ"أحن رجل في الدنيا"، وأضافت:"أبي كان عسكرياً خارج المنزل فقط، كان يعطيني الحرية بإتخاذ قراراتي بنفسي قائلا لي انتِ اللي هتتحملي نتيجة قراراتك".

وأكدت رانيا يوسف خلال الحلقة أن والدها من الناس المتفائلة دائماً، وأنها تمتلك صفات كثيرة من والدها، مؤكدة على أن الماديات لا تعني له أي شيء، وهو جد حنون على ولديها جيسي ونانسي، وحبه لها ليس له حدود لأنها أول أبنائه.

ووصف والد رانيا إبنته بالطيبة، قائلا: "طيبة زيادة عن اللزوم، إنسانة إلى أقصى درجات الإنسانية، في تعاملاتها مع جميع المخلوفات وانه يعتز بهذه الصفة في ابنته".

رانيا يوسف

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ناسي
أخذوا السيارات مشوار لسرقة لبعض المقاضي للبيت و يرجعونها
بو ضرطي
واذا تبي نشر غسيل
زنجبيل
كثير من الأجانب الذين كانوا يعملون في السعودية عندما رجعوا إلى بلادنهم نشروا فكرة أن الصلاة مقدمة عن كل أمور الدنيا و تعلموا من...
فهد العتيبي
مجنون ومهبول وعاقل يسمع هذولى القواطي هذولى القرنبعيين خرقة وحره نقية اللهم لك الحكد على نعمة العقل بعد 20000000 سنه تصلون ال مستويات الهلال
زنجبيل
الصلاة الركن الثاني في الإسلام .و صلاة الجمعة واجبة و تسقط عن المسافر و المريض ويحتج بعض الناس !! أن ترك البيع و غلق...

أخر الأخبار

بالفيديو.. "الحج والعمرة": هناك أكثر من 150 جنسية في حج هذا العام
بالفيديو.. "الحج والعمرة": هناك أكثر من 150 جنسية في حج هذا العام
منذ 26 دقيقة 1194
باولينيو يتلقى عرضا مغريا من شباب الأهلي دبي 
باولينيو يتلقى عرضا مغريا من شباب الأهلي دبي 
منذ 38 دقيقة 1234
"أمن الحج": لم يصرح بالحج إلا لمن تلقى تحصينًا
"أمن الحج": لم يصرح بالحج إلا لمن تلقى تحصينًا
منذ 41 دقيقة 1204
أبرز أمراض الصيف الشائعة وطرق الوقاية منها
أبرز أمراض الصيف الشائعة وطرق الوقاية منها
منذ 46 دقيقة 1207
بالفيديو.. طالبة سعودية تبتكر كرسيًا ذكيًا يعمل بالطاقة الشمسية
بالفيديو.. طالبة سعودية تبتكر كرسيًا ذكيًا يعمل بالطاقة الشمسية
منذ 58 دقيقة 1271
اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام البيئة لمقدمي الخدمات البيئية
اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام البيئة لمقدمي الخدمات البيئية
منذ ساعة 1223
والد رانيا يوسف: ابنتي ملتزمة بالتعاليم الدينية والانضباط
والد رانيا يوسف: ابنتي ملتزمة بالتعاليم الدينية والانضباط
منذ ساعة 576
محامي خالد الدوسري يعترف : تلقى محاكمة غير عادلة لأنه مسلم
محامي خالد الدوسري يعترف : تلقى محاكمة غير عادلة لأنه مسلم
منذ ساعة 1552
الخطوط السعودية توفر وظائف شاغرة بجدة
الخطوط السعودية توفر وظائف شاغرة بجدة
منذ ساعة 1441
غضب مغربي بسبب قرار عدم إقامة صلاة عيد الأضحى بالمساجد
غضب مغربي بسبب قرار عدم إقامة صلاة عيد الأضحى بالمساجد
منذ ساعة 1773