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إيقاف منتج أمريكي شهير بتهمة إدارة شبكة دعارة

منذ ساعة
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إيقاف منتج أمريكي شهير بتهمة إدارة شبكة دعارة

واشنطن (صدى):
تمكنت الشرطة الأمريكية، من إلقاء القبض على منتج الأفلام الأمريكي ديلون جوردان بتهم إدارته شبكة دعارة وغسيل الأموال، تحت ستار الأعمال الفنية التي تنتجها شركته PaperChase Films.

وقد تضع التهم الموّجهة إلى منتج Skin وThe Kindergarten Teacher، في السجن مدة تتراوح بين 20 و50 عاماً، فيما صرحت أودري شتراوس المدعية الفيدرالية في جزيرة مانهاتن: "على مدى سنوات، أدار ديلون جوردان شبكة دعارة واسعة، باستخدام واجهات رسمية وشركة إنتاج أفلام لإخفاء الأرباح التي حققها من استغلال النساء".

وأشارت التقارير، إلى أن المتهم احتفظ بقائمة من النساء المقيمات في جميع أنحاء الولايات المتحدة واللاتي مارسن أفعال جنسية لصالح عملائه مقابل أجر في جميع أنحاء البلاد وخارجها، فيما نصّت لائحة الاتهام على أنّ جوردان نسق مع سيدة في المملكة المتحدة من خلال مشاركة العملاء والعاهرات معها لتسهيل عمله في الدعارة.

 

شبكة دعارة
منتج أمريكي
ديلون جوردان

التعليقات

4lovex2
4lovex2 عدد التعليقات : 7097
منذ ساعة
التويتر اللعين كل مكاسبه من حسابات الدعارة المحرمة والزنا وحتى تمبلر والانستقرام كل هذه الشركات اللعينه تكسب أموالها من الحسابات القذرة

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أحدث التعليقات

ناسي
أخذوا السيارات مشوار لسرقة لبعض المقاضي للبيت و يرجعونها
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واذا تبي نشر غسيل
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