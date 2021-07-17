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ردود أفعال غاضبة من جماهير نيوكاسل بعد انسحاب المملكة

منذ ساعتين
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ردود أفعال غاضبة من جماهير نيوكاسل بعد انسحاب المملكة

ماجد محمد (صدى):
أثار فشل صفقة استحواذ المملكة على نادي نيوكاسل البريطاني غضب جماهير النادي ، حيث خرجوا في احتجاجات بشوارع لندن مطالبين المسؤولين في الدوري الإنجليزي بضرورة تقديم إجابات مقنعة على سبب فشل الصفقة.

وقامت مجموعة من جماهير النادي البريطاني بالتوجه إلى مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، رافعين عددًا من اللافتات مطالبين بإتمام الصفقة مع السعودية.

كانت المجموعة الاستثمارية التي يقودها صندوق الاستثمارات العامة أعلنت في يوليو 2020 الانسحاب بشكل رسمي من الاستمرار في إجراءات الاستحواذ على شركة نيوكاسل يونايتد المحدودة، ونادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم المحدود، بعد مماطلة غير مبررة من قبل رابطة الدوري الإنجليزي.

احتجاجات
جماهير نيوكاسل
انسحاب المملكة

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أحدث التعليقات

ناسي
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