نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

آخر تطورات حالة الفنان خالد سامي الصحية

منذ ساعتين
1791
آخر تطورات حالة الفنان خالد سامي الصحية

أميرة خالد (صدى):
كشف تركي، نجل الفنان خالد سامي آخر تطورات الوضع الصحي لوالده، وذلك بعد مرور حوالي شهرين على دخوله في غيبوبة، وتوقف قلبه مدة 4 دقائق الأسبوع الماضي.

وقال نجل خالد سامي، في تغريدة له عبر حسابه في تويتر إن وضع والده لا يشهد أي تحسن، حيث يعاني من وجود التهاب مع استمراره في الغيبوبة، وأن هذا هو السبب وراء تعب وضعف جسده، مؤكدا أنه من الصعب علاج الالتهاب في هذا الوضع المخيف، لكنه يتفاءل خيرا، طالبًا من الجمهور الدعاء لوالده عله يمر من هذه المحنة.

وأضاف نجل خالد سامي: "حاليًا أنا مع الدكتور وعطاني أبديت للحالة، يقول الحالة مثل ماهي ما في تحسن وعلى ثبات والوالد يعاني من التهاب، هذا الشي اللي تعب جسمه وبسبب ضعف جسمه والمناعة بعد الزراعة يسبب كل هذا“.

وأوضح: "أيضًا ذكر أنه صعب علاج الالتهاب بوضعه لكن كل شي ممكن ونتفاءل خير، بوضعنا لازم نثق بالله ونتفاءل خير".

وحرص عدد كبير من متابعيه، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على الدعاء لخالد بالشفاء العاجل، متمنين له الصحة وأن يتعدى هذه المشكلة الصحية قريبا .

خالد سامي
غيبوبة
الوضع الصحي

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ناسي
أخذوا السيارات مشوار لسرقة لبعض المقاضي للبيت و يرجعونها
بو ضرطي
واذا تبي نشر غسيل
زنجبيل
كثير من الأجانب الذين كانوا يعملون في السعودية عندما رجعوا إلى بلادنهم نشروا فكرة أن الصلاة مقدمة عن كل أمور الدنيا و تعلموا من...
فهد العتيبي
مجنون ومهبول وعاقل يسمع هذولى القواطي هذولى القرنبعيين خرقة وحره نقية اللهم لك الحكد على نعمة العقل بعد 20000000 سنه تصلون ال مستويات الهلال
زنجبيل
الصلاة الركن الثاني في الإسلام .و صلاة الجمعة واجبة و تسقط عن المسافر و المريض ويحتج بعض الناس !! أن ترك البيع و غلق...

أخر الأخبار

بالفيديو.. "الحج والعمرة": هناك أكثر من 150 جنسية في حج هذا العام
بالفيديو.. "الحج والعمرة": هناك أكثر من 150 جنسية في حج هذا العام
منذ 25 دقيقة 1194
باولينيو يتلقى عرضا مغريا من شباب الأهلي دبي 
باولينيو يتلقى عرضا مغريا من شباب الأهلي دبي 
منذ 37 دقيقة 1234
"أمن الحج": لم يصرح بالحج إلا لمن تلقى تحصينًا
"أمن الحج": لم يصرح بالحج إلا لمن تلقى تحصينًا
منذ 40 دقيقة 1204
أبرز أمراض الصيف الشائعة وطرق الوقاية منها
أبرز أمراض الصيف الشائعة وطرق الوقاية منها
منذ 45 دقيقة 1207
بالفيديو.. طالبة سعودية تبتكر كرسيًا ذكيًا يعمل بالطاقة الشمسية
بالفيديو.. طالبة سعودية تبتكر كرسيًا ذكيًا يعمل بالطاقة الشمسية
منذ 57 دقيقة 1271
اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام البيئة لمقدمي الخدمات البيئية
اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام البيئة لمقدمي الخدمات البيئية
منذ ساعة 1223
والد رانيا يوسف: ابنتي ملتزمة بالتعاليم الدينية والانضباط
والد رانيا يوسف: ابنتي ملتزمة بالتعاليم الدينية والانضباط
منذ ساعة 574
محامي خالد الدوسري يعترف : تلقى محاكمة غير عادلة لأنه مسلم
محامي خالد الدوسري يعترف : تلقى محاكمة غير عادلة لأنه مسلم
منذ ساعة 1543
الخطوط السعودية توفر وظائف شاغرة بجدة
الخطوط السعودية توفر وظائف شاغرة بجدة
منذ ساعة 1436
غضب مغربي بسبب قرار عدم إقامة صلاة عيد الأضحى بالمساجد
غضب مغربي بسبب قرار عدم إقامة صلاة عيد الأضحى بالمساجد
منذ ساعة 1764