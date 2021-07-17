آخر تطورات حالة الفنان خالد سامي الصحية

أميرة خالد (صدى):
كشف تركي، نجل الفنان خالد سامي آخر تطورات الوضع الصحي لوالده، وذلك بعد مرور حوالي شهرين على دخوله في غيبوبة، وتوقف قلبه مدة 4 دقائق الأسبوع الماضي.
وقال نجل خالد سامي، في تغريدة له عبر حسابه في تويتر إن وضع والده لا يشهد أي تحسن، حيث يعاني من وجود التهاب مع استمراره في الغيبوبة، وأن هذا هو السبب وراء تعب وضعف جسده، مؤكدا أنه من الصعب علاج الالتهاب في هذا الوضع المخيف، لكنه يتفاءل خيرا، طالبًا من الجمهور الدعاء لوالده عله يمر من هذه المحنة.
وأضاف نجل خالد سامي: "حاليًا أنا مع الدكتور وعطاني أبديت للحالة، يقول الحالة مثل ماهي ما في تحسن وعلى ثبات والوالد يعاني من التهاب، هذا الشي اللي تعب جسمه وبسبب ضعف جسمه والمناعة بعد الزراعة يسبب كل هذا“.
وأوضح: "أيضًا ذكر أنه صعب علاج الالتهاب بوضعه لكن كل شي ممكن ونتفاءل خير، بوضعنا لازم نثق بالله ونتفاءل خير".
وحرص عدد كبير من متابعيه، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على الدعاء لخالد بالشفاء العاجل، متمنين له الصحة وأن يتعدى هذه المشكلة الصحية قريبا .