إلزام نادي الوحدة بدفع أكثر من مليونين لصالح نادي العدالة

ماجد محمد (صدى):
ألزمت غرفة فض المنازعات، اليوم السبت، إلزام نادي الوحدة بأن يدفع للمدعي نادي العدالة مبلغ قدره (2,750,000) (مليونان وسبعمائة وخمسون ألف ريال) نظير اتفاقية انتقال اللاعب حسين بن أحمد العيسى.
وقررت غرفة فض المنازعات، إلزام نادي الشباب بأن يدفع الوسيط يوسف الموينع مبلغ قدره (144,000) عمولة نظير عقد الاحتراف المبرم في يناير 2020، فضلًا عن دفع 5000 ريال رسوم تقديم الدعوى.
وصرفت الغرفة، النظر عن الدعوى المقدمة من أسامة مبروك الحربي ضد نادي الاتحاد كون المخالصة تتضمن أنه في حال حدوث نزاع بين الطرفين فيكون الاختصاص بالنظر فيه لمركز التحكيم الرياضي والقرار قابل للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي.
وأصدرت قرارًا بإلزام نادي الطائي بأن يدفع للمدعي نادي العروبة مبلغاً قدره 589,809 ألف ريال كتعويض عن بدل تدريب اللاعب المحترف يزن بن امجد البحيران، فضلًا عن إلزام نادي الوحدة بأن يدفع للمدعي اللاعب المحترف موسى بن هادي مدخلي مبلغ قدره 1,445,000 مليون ريال مستحقات مالية متأخرة والقرار قابل للإستئناف.