نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

إلزام نادي الوحدة بدفع أكثر من مليونين لصالح نادي العدالة

منذ 3 ساعات
1743
إلزام نادي الوحدة بدفع أكثر من مليونين لصالح نادي العدالة

ماجد محمد (صدى):
ألزمت غرفة فض المنازعات، اليوم السبت، إلزام نادي الوحدة بأن يدفع للمدعي نادي العدالة مبلغ قدره (2,750,000) (مليونان وسبعمائة وخمسون ألف ريال) نظير اتفاقية انتقال اللاعب حسين بن أحمد العيسى.

وقررت غرفة فض المنازعات، إلزام نادي الشباب بأن يدفع الوسيط يوسف الموينع مبلغ قدره (144,000) عمولة نظير عقد الاحتراف المبرم في يناير 2020، فضلًا عن دفع 5000 ريال رسوم تقديم الدعوى.

وصرفت الغرفة، النظر عن الدعوى المقدمة من أسامة مبروك الحربي ضد نادي الاتحاد كون المخالصة تتضمن أنه في حال حدوث نزاع بين الطرفين فيكون الاختصاص بالنظر فيه لمركز التحكيم الرياضي والقرار قابل للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي.

وأصدرت قرارًا بإلزام نادي الطائي بأن يدفع للمدعي نادي العروبة مبلغاً قدره 589,809 ألف ريال كتعويض عن بدل تدريب اللاعب المحترف يزن بن امجد البحيران، فضلًا عن إلزام نادي الوحدة بأن يدفع للمدعي اللاعب المحترف موسى بن هادي مدخلي مبلغ قدره 1,445,000 مليون ريال مستحقات مالية متأخرة والقرار قابل للإستئناف.

الشباب
الوحدة
العدالة
غرفة فض المنازعات

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ناسي
أخذوا السيارات مشوار لسرقة لبعض المقاضي للبيت و يرجعونها
بو ضرطي
واذا تبي نشر غسيل
زنجبيل
كثير من الأجانب الذين كانوا يعملون في السعودية عندما رجعوا إلى بلادنهم نشروا فكرة أن الصلاة مقدمة عن كل أمور الدنيا و تعلموا من...
فهد العتيبي
مجنون ومهبول وعاقل يسمع هذولى القواطي هذولى القرنبعيين خرقة وحره نقية اللهم لك الحكد على نعمة العقل بعد 20000000 سنه تصلون ال مستويات الهلال
زنجبيل
الصلاة الركن الثاني في الإسلام .و صلاة الجمعة واجبة و تسقط عن المسافر و المريض ويحتج بعض الناس !! أن ترك البيع و غلق...

أخر الأخبار

بالفيديو.. "الحج والعمرة": هناك أكثر من 150 جنسية في حج هذا العام
بالفيديو.. "الحج والعمرة": هناك أكثر من 150 جنسية في حج هذا العام
منذ 25 دقيقة 1194
باولينيو يتلقى عرضا مغريا من شباب الأهلي دبي 
باولينيو يتلقى عرضا مغريا من شباب الأهلي دبي 
منذ 37 دقيقة 1229
"أمن الحج": لم يصرح بالحج إلا لمن تلقى تحصينًا
"أمن الحج": لم يصرح بالحج إلا لمن تلقى تحصينًا
منذ 40 دقيقة 1204
أبرز أمراض الصيف الشائعة وطرق الوقاية منها
أبرز أمراض الصيف الشائعة وطرق الوقاية منها
منذ 45 دقيقة 1207
بالفيديو.. طالبة سعودية تبتكر كرسيًا ذكيًا يعمل بالطاقة الشمسية
بالفيديو.. طالبة سعودية تبتكر كرسيًا ذكيًا يعمل بالطاقة الشمسية
منذ 57 دقيقة 1271
اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام البيئة لمقدمي الخدمات البيئية
اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام البيئة لمقدمي الخدمات البيئية
منذ 59 دقيقة 1223
والد رانيا يوسف: ابنتي ملتزمة بالتعاليم الدينية والانضباط
والد رانيا يوسف: ابنتي ملتزمة بالتعاليم الدينية والانضباط
منذ ساعة 574
محامي خالد الدوسري يعترف : تلقى محاكمة غير عادلة لأنه مسلم
محامي خالد الدوسري يعترف : تلقى محاكمة غير عادلة لأنه مسلم
منذ ساعة 1539
الخطوط السعودية توفر وظائف شاغرة بجدة
الخطوط السعودية توفر وظائف شاغرة بجدة
منذ ساعة 1436
غضب مغربي بسبب قرار عدم إقامة صلاة عيد الأضحى بالمساجد
غضب مغربي بسبب قرار عدم إقامة صلاة عيد الأضحى بالمساجد
منذ ساعة 1762