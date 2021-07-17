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أكثر من 50 ألف مستفيد في مركز لقاحات كورونا في الزلفي

منذ 15 ساعة
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أكثر من 50 ألف مستفيد في مركز لقاحات كورونا في الزلفي

سعيد العجل (صدى):
أحتفت "صحة الرياض" مؤخراً بوصولها إلى تطعيم أكثر من 50 ألف مستفيد في مركز لقاحات كورونا في الزلفي ، وذلك وسط تنظيم رائع ، واقبال منقطع النظير .

وقالت "صحة الرياض" ، أن مركز اللقاح في الزلفي شهد خلال الفترة الماضية اقبالاً من المستفيدين للحصول على اللقاح ،

حيث يواصل تقديم خدماته يومياً للمستفيدين ، بانسيابية وسهولة ، وذلك تفاعلاً مع رغبات المواطنين والمقيمين للحصول على لقاح كورونا .

وبينت "صحة الرياض" أن مراكز اللقاح تشهد إقبالاً كبيراً من أفراد المجتمع للحصول على اللقاح، وسط إجراءات تنظيمية وتدابير احترازية حفاظاً على صحتهم وسلامتهم .

وحثت "صحة الرياض" الجميع بسرعة الحصول على لقاح كورونا والتسجيل من خلال تطبيق صحتي، مؤكدةً أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة.

وجدّدت التذكير بالاستفادة من خدمة أولوية، التي وفرتها الصحة، حيث يُتاح من خلالها إمكانية التطعيم السريع بلقاح كورونا (كوفيد-19) للفئات المستثناة ، بدون تسجيل أو موعد أو انتظار وذلك بشكل مباشر من خلال زيارة أقرب مركز لقاح .

كما حثت الجميع إلى المبادرة بحجز موعد للحصول على اللقاح من خلال المراكز المنتشرة في كافة المواقع .

 

 

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