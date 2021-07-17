عادات وسلوكيات تضر صحة الدماغ

متابعة_أميرة خالد (صدى):
كشفت دراسات حديثة أن هناك عادات كثيرة يمكن أن تؤثر على قوة وصحة الدماغ، والتي لا يعتقد الكثيرون أنها ضارة.
وتناول موقع ويب ميد الطبي هذه العادات والسلوكيات التي تضر صحة الدماغ وهي
قلة النوم
يمكن أن تسبب قلة النوم الخرف و مرض الزهايمر، ما يعني أنه من الأفضل أن يكون لديك ساعات نوم منتظمة، وإذا كنت تواجه مشكلة في النوم، فعليك تجنب الكحول، والكافيين، والأجهزة الإلكترونية، في المساء.
البقاء وحيدًا لوقت طويل
الأشخاص الذين لديهم تواصل مع عدد من الأصدقاء المقربين يكونون أكثر سعادة وإنتاجية، وهم أيضًا أقل عرضة للمعاناة من تدهور الدماغ، ومرض الزهايمر، وإذا كنت تشعر بالوحدة، فاتصل ببعض الأصدقاء، أو ابدأ بعض النشاط مثل اللقاءات أو الرياضة .
الوجبات السريعة
تساعد الحبوب الكاملة، والمكسرات، والتوت، والخضراوات ذات الأوراق الخضراء في الحفاظ على وظائف المخ، وإبطاء التدهور العقلي، بينما تؤثر الوجبات السريعة على صحة الدفاغ
سماعات الرأس
استخدام سماعات الأذن الخاصة بك بمستوى صوت كامل، يمكن أن يلحق الضرر الدائم بحاسة السمع في غضون 30 دقيقة فقط، والأمر لا يتعلق بالأذن فحسب، إذ يرتبط فقدان السمع لدى كبار السن بمشاكل الدماغ، مثل مرض الزهايمر، وفقدان أنسجة المخ.
قلة النشاط الجسدي
كلما طالت مدة عدم ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، زادت احتمالية إصابتك بالخرف، ويصبح الشخص عرضة للإصابة بمرض السكري وأمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، وكلها قد تكون مرتبطة بمرض الزهايمر.
التدخين
يمكن أن يقلص التدخين المهارات العقلية يجعل الذاكرة أسوأ، ويجعل الاشخاص أكثر عرضة للإصابة بالخرف، بما في ذلك مرض الزهايمر.
البقاء في الظلام كثيرًا
إذا لم تحصل على ما يكفي من الضوء الطبيعي، فقد تصاب بالاكتئاب، وقد يؤدي ذلك إلى إبطاء عقلك، إذ تظهر الأبحاث أن ضوء الشمس يساعد في الحفاظ على عمل الدماغ بشكل جيد.
الوجبات الكبيرة
الإفراط في تناول الطعام لفترة طويلة جدًا قد يزيد وزنك بشكل خطير، ما قد يؤدي إلى أمراض القلب، والسكري، وارتفاع ضغط الدم، وكلها مرتبطة بمشاكل الدماغ، ومرض الزهايمر.