لا تدورين للمشاكل مرة ثانية

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أحدث التعليقات
ناسي
أخذوا السيارات مشوار لسرقة لبعض المقاضي للبيت و يرجعونها
بو ضرطي
واذا تبي نشر غسيل
زنجبيل
كثير من الأجانب الذين كانوا يعملون في السعودية عندما رجعوا إلى بلادنهم نشروا فكرة أن الصلاة مقدمة عن كل أمور الدنيا و تعلموا من...
فهد العتيبي
مجنون ومهبول وعاقل يسمع هذولى القواطي هذولى القرنبعيين خرقة وحره نقية اللهم لك الحكد على نعمة العقل بعد 20000000 سنه تصلون ال مستويات الهلال
زنجبيل
الصلاة الركن الثاني في الإسلام .و صلاة الجمعة واجبة و تسقط عن المسافر و المريض ويحتج بعض الناس !! أن ترك البيع و غلق...
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