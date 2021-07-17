نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

استهلاك 15 ألف لتر من المعقمات للمسجد الحرام مع قدوم أول فوج لأداء طواف القدوم

منذ 3 ساعات
1925
1
استهلاك 15 ألف لتر من المعقمات للمسجد الحرام مع قدوم أول فوج لأداء طواف القدوم

مكة المكرمة (صدى):
عقمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم المسجد الحرام بـ 15 ألف لتر من المعقمات قبيل قدوم أول فوج من حجاج بيت الله الحرام لأداء طواف القدوم.

وأشار وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري أنه شارك في أعمال التعقيم أكثر من 50 عاملاً يرافقهم 30 مشرفاً ميدانياً على أعمال التطهير والتعطير، كما يسهم أكثر من 500 جهاز آلي لتعقيم الأيدي بخاصية الاستشعار، و 20 جهاز بايوكير، و 11 روبوت، في وقاية ضيوف الرحمن.

وأوضح أن عمليات التعقيم تمت عقب أداء الفوج الأول للنسك دون إعاقة للحركة، حيث تم تنظيم حركة العاملين في الوكالة بطريقة منتظمة بداية من تجهيز المواد والأدوات، دون تَأْثِير على مسارات الحجاج مضيفاً أن الفترة الزمنية التي استغرقها غسل صحن المطاف قبل وبعد الطواف استغرقت كل عملية 10 دقائق، وأما إجراءات التعقيم لا ترتبط بمدة زمنية محددة، وإنما تتم على مدار الساعة.

وأفاد الجابري أن الرئاسة قامت بعمل 7 كاميرات حرارية عبر آلية التعامل مع الألوان، برصد درجة حرارة الجسم لحجاج بيت الله الحرام، حيث تبعد الكاميرات الحرارية بحد أقصى 6 أمتار عن كل فرد، وهي عالية الدقة، وتستطيع تمييز الزائر الذي تظهر لديه أعراض حرارة مرتفعة.

وذكر وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية أن أكثر من 30 ألف عبوة زمزم تم توزيعها للفوج الأول من حجاج بيت الله الحرام، عبر أكثر من 60 عربة استيل و 15 عربة توزيع على مسارات الطواف تحمل كُلّاً منها 100) عبوة، مشيراً إلى الحرص على توزيع عبوات ماء زمزم دون تدخل بشري عن طريق الروبوت، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي لخدمة حجاج بيت الله الحرام ويمكن لهذا الروبوتات يقوم بتوزيع 30 عبوة في الجولة الواحدة، حيث تستغرق الجولة الواحدة أقل من 10 دقائق، ‏ويستطيع أن يعمل لمدة ثمانية ساعات متواصلة، ويمتاز بالوقوف لمدة 20 ثانية؛ ليتمكن قاصد بيت الله من أخذ عبوة ماء زمزم.

وبين أن استعدادات استقبال باقي الأفواج تمت بفضل الله، ويجري حَالِياً الوقوف ميدانياً مع الجهات ذات العلاقة؛ للتأكد من سلامة وجاهزية جميع المواقع على أكمل وجه وتعزيزها بكوادرنا الفنية والخدمية، وتكثيف بالإجراءات الاحترازية والوقائية لخدمة ضيوف الرحمن.

الحجاج
بيت الله
شؤون الحرمين
طواف القدوم
المعقمات

التعليقات

4lovex2
4lovex2 عدد التعليقات : 7097
منذ ساعة
يحول موسوسين بشكل غير طبيعي 😹😭 طيب الحجاج كلهم آخذين اللقاح ولابسين كمامتهم فليش الخوف ذا ؟😅 والغريب والعجيب سعر تذكرة العمرة والحج يصل إلى ١٥ ألف ريال ليييش❗

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ناسي
أخذوا السيارات مشوار لسرقة لبعض المقاضي للبيت و يرجعونها
بو ضرطي
واذا تبي نشر غسيل
زنجبيل
كثير من الأجانب الذين كانوا يعملون في السعودية عندما رجعوا إلى بلادنهم نشروا فكرة أن الصلاة مقدمة عن كل أمور الدنيا و تعلموا من...
فهد العتيبي
مجنون ومهبول وعاقل يسمع هذولى القواطي هذولى القرنبعيين خرقة وحره نقية اللهم لك الحكد على نعمة العقل بعد 20000000 سنه تصلون ال مستويات الهلال
زنجبيل
الصلاة الركن الثاني في الإسلام .و صلاة الجمعة واجبة و تسقط عن المسافر و المريض ويحتج بعض الناس !! أن ترك البيع و غلق...

أخر الأخبار

بالفيديو.. "الحج والعمرة": هناك أكثر من 150 جنسية في حج هذا العام
بالفيديو.. "الحج والعمرة": هناك أكثر من 150 جنسية في حج هذا العام
منذ 7 دقائق 1091
باولينيو يتلقى عرضا مغريا من شباب الأهلي دبي 
باولينيو يتلقى عرضا مغريا من شباب الأهلي دبي 
منذ 19 دقيقة 1146
"أمن الحج": لم يصرح بالحج إلا لمن تلقى تحصينًا
"أمن الحج": لم يصرح بالحج إلا لمن تلقى تحصينًا
منذ 22 دقيقة 1169
أبرز أمراض الصيف الشائعة وطرق الوقاية منها
أبرز أمراض الصيف الشائعة وطرق الوقاية منها
منذ 27 دقيقة 1191
بالفيديو.. طالبة سعودية تبتكر كرسيًا ذكيًا يعمل بالطاقة الشمسية
بالفيديو.. طالبة سعودية تبتكر كرسيًا ذكيًا يعمل بالطاقة الشمسية
منذ 39 دقيقة 1230
اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام البيئة لمقدمي الخدمات البيئية
اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام البيئة لمقدمي الخدمات البيئية
منذ 41 دقيقة 1184
والد رانيا يوسف: ابنتي ملتزمة بالتعاليم الدينية والانضباط
والد رانيا يوسف: ابنتي ملتزمة بالتعاليم الدينية والانضباط
منذ 47 دقيقة 489
محامي خالد الدوسري يعترف : تلقى محاكمة غير عادلة لأنه مسلم
محامي خالد الدوسري يعترف : تلقى محاكمة غير عادلة لأنه مسلم
منذ ساعة 1444
الخطوط السعودية توفر وظائف شاغرة بجدة
الخطوط السعودية توفر وظائف شاغرة بجدة
منذ ساعة 1377
غضب مغربي بسبب قرار عدم إقامة صلاة عيد الأضحى بالمساجد
غضب مغربي بسبب قرار عدم إقامة صلاة عيد الأضحى بالمساجد
منذ ساعة 1707