بالفيديو.. سباب وتراشق بالألفاظ في شجار عنيف لـ حمو بيكا بالشارع

القاهرة (صدى):
تشاجر مغني المهرجانات المصري حمو بيكا، مع أحد الأشخاص بعد اصطدام سيارته بسيارة أخرى أمام بوابة مارينا 5 في الساحل الشمالي بمصر، ما تسبب في إثارة غضب "بيكا" وجعله ينزل من سيارته مع مجموعة من رفاقه؛ لينهالوا بالضرب على صاحب السيارة وابن عمه المرافق له.
وقال ابن عم صاحب السيارة المصطدمة بسيارة حمو بيكا، أنه كان مع قريبه القادم من دبي، ويتجولان في مارينا، مضيفًا أنه عند أحد الدورانات أمام بوابة 5، اصطدمت سيارتهم بأخرى كانت تسير في اتجاهها بالقرب من الدوران دون أن تهدئ من سرعتها، ليفاجأوا بأنها سيارة حمو بيكا.
وأوضح أنه تفاجأ وابن عمه، بنزول حمو بيكا من سيارته "رانج روفر" مع مجموعة من العاملين معه، ويسبونهم بألفاظ بذيئة، وينهالون عليهم بالضرب: "معاه حوالي 4، شدونا من العربية وضربونا ومسكوا قالب طوب كسرولنا الإزاز" ، فضلا عن السباب المستمر دون نقاش أو تفاهم، فيما استمر الشجار نحو ساعة ونصف.