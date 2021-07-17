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عقد اجتماع "أوبك بلس" الجديد غدًا الأحد

منذ 3 ساعات
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عقد اجتماع "أوبك بلس" الجديد غدًا الأحد

علي القحطاني (صدى):
أكدت مصادر، اليوم السبت، أن عقد اجتماع "أوبك بلس" الجديد سيكون يوم غد الأحد فيما ينتظر من الاجتماع اتخاذ قرار بشأن سياسة إنتاج النفط.

وأنهت أسعار النفط الأسبوع منخفضة، حيث ضعفت في تداولات متقلبة بفعل توقعات بنمو الإمدادات في الوقت الذي قد تؤدي فيه زيادة الإصابات بفيروس كورونا إلى فرض قيود العزل العام وتراجع الطلب.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا أو ما يعادل 0.2% لتبلغ 73.59 دولار للبرميل عند التسوية، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط 16 سنتا أو ما يعادل 0.2% ليبلغ 71.81 دولار عند التسوية، فيما هبط الخامان القياسيان ما يزيد عن دولار للبرميل.

ومن الجدير بالذكر، أنه لم تنجح دول "أوبك بلس" في التوصل إلى اتفاق حول زيادة الإنتاج في سوق النفط العالمية، وكان من المنتظر أن تجتمع الدول مجددا، في محاولة للتوصل إلى اتفاق.

النفط
اجتماع
أوبك بلس

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