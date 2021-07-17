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الشرقية تتزين بمختلف أشكال الزينة والإنارة التجميلية لاستقبال عيد الأضحى المبارك

منذ 14 ساعة
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الشرقية تتزين بمختلف أشكال الزينة والإنارة التجميلية لاستقبال عيد الأضحى المبارك

بدر الحارثي (صدى):
أنهت أمانة المنطقة الشرقية، استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك 1442هـ، من خلال تنفيذ أعمال الزينة التجميلية في مختلف مداخل الدمام والواجهة البحرية والدوارات، وتركيب أشكال الإنارة المختلفة على الأشجار وأعمدة الإنارة بكافة الطرق والميادين بمدن الحاضرة.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان، بأن الأمانة وضعت خطة ضمن استعداداتها بتقديم أفضل الخدمات لزوار وسكان المنطقة الشرقية، خلال فترة عيد الأضحى المبارك، حيث قامت الإدارة العامة للكهرباء والإنارة بالأمانة بأعمال التزيين بالإنارات وتجميل الطرق والميادين وما يأتي ضمنها، حيث قامت بتزيين الحاضرة بالأشكال الجمالية المضيئة على امتدادات الطرق الرئيسية، وكذلك الشوارع والساحات المختلفة بالإنارة الجمالية والأضواء والزخارف الشعبية المختلفة لتهنئة الأهالي والزوار بقدوم العيد (الكلمات الترحيبية، والتهنئة، والتبريكات، بعيد الأضحى المبارك )، إضافة للفوانيس الملونة والأضواء المعلقة استعدادا لاستقبال عيد الأضحى .

وتضمنت الخطة الاستباقية التجهيز والإعداد لتركيب أعمال الزينة التجميلية، تنفيذا لتوجيهات معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، حيث تم تركيب ٢٠٠ من الأشكال الجمالية المضيئة (الحديد المشغول)، فيما تم تركيب أكثر من 120 شكل مضيء على الأعمدة يحمل هوية العيد، وكذلك تركيب 60 محسم السيفين والنخلة على شكل مضيء وصيانة إنارة الدوارات.

وقال إنه سيتم تغطية عدد من المواقع بالأشكال الجمالية والإنارة والتي تتضمن الشوارع الرئيسية مثل: طريق الملك عبد العزيز وطريق الملك فهد بن عبد العزيز، وطريق الملك عبد الله بن عبد العزيز، وطريق الأمير محمد بن فهد، وشارع الخليج.

فيما تم صيانة وإنارة دوار الصدفة ودوار الأشرعة وكذلك المداخل والواجهات البحرية، حيث تم تزيين التقاطعات (الواقعة على مداخل مدينة الدمام) وشملت ما يلي: طريق الأمير محمد بن فهد مع طريق الملك فهد بن عبد العزيز، وطريق الخليفة أبو بكر الصديق، مع الملك فهد بن عبد العزيز، والواجهات البحرية والكورنيش، وشملت إنارة الممرات داخل الواجهات البحرية.

وأشار المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، الى أن هذه الاستعدادات تأتي ضمن خطة الأمانة لعيد الأضحى المبارك، داعيا الجميع للاستفادة من هذه التجهيزات التي وفرتها الدولة ابتهاجا بعيد الأضحى، وفي حال وجود أي ملاحظات تتعلق بالخدمات التي تقدمها الأمانة، التواصل مع الأمانة والإبلاغ عبر مركز البلاغات 940 لمعالجتها، مؤكداً بأن أمانة المنطقة الشرقية تعمل خلال إجازة عيد الأضحى على مدار الساعة لاستقبال الملاحظات ومعالجتها.

 

 

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أحدث التعليقات

ناسي
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