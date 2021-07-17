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أمانة الشرقية: استمرار مركز التميز الاستثماري في دعم المستثمرين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

منذ 15 ساعة
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أمانة الشرقية: استمرار مركز التميز الاستثماري في دعم المستثمرين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

بدر الحارثي (صدى):
أعلنت أمانة المنطقة الشرقية عن استمرار مركز التميز الاستثماري بوكالة الاستثمارات وتنمية الايرادات بالأمانة عن استمراره في العمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك لدعم ومساندة المستثمرين ورواد الأعمال وإنهاء معاملاتهم وتقديم الخدمات لهم عبر مختلف قنوات التواصل التفاعلية، وتأتي هذه الخطوة امتداداً لجهود الأمانة في دعم المستثمرين والتيسير عليهم، والتي تهدف إلى تنشيط الحركة الاقتصادية ورفع جاذبية استثمارات الأمانة من قبل المستثمرين ورواد الأعمال والراغبين بالاستثمار في مختلف القطاعات والأنشطة.

الجدير بالذكر أن مركز التميز الاستثماري يعتبر أول مركز يخصص لخدمة ودعم المستثمرين.

ودعت الأمانة المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالاستثمار إلى الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية عبر البوابة الرقمية للاستثمار البلدي، والتطبيق الذكي "فرص".

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