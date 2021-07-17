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"التعليم" تعتمد نتائج إجراءات النقل الخارجي

منذ ساعة
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"التعليم" تعتمد نتائج إجراءات النقل الخارجي

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة التعليم اعتماد نتائج إجراءات النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات، وذلك حرصًا على ضمان سير العملية التعليمية للعام الدراسي المقبل، وضمن سد الاحتياج التعليمي.

ودعت الوزارة جميع المتقدمين على النقل الداخلي والمنقولين خارجياً إلى الدخول على حساباتهم في نظام نور؛ لمراجعة واعتماد رغبات النقل الداخلي في موعد أقصاه ١٣/ ١٢/ ١٤٤٢هـ.

وكانت الوزارة أكدت في وقت سابق اعتزازها بالمعلمين والمعلمات، كما أنها تثق كل الثقة في تقديرهم للمصلحة التعليمية، وحرصهم على رسالتهم السامية مع طلابهم، وبمجهوداتهم السخية في كل الظروف لخدمة الوطن، وبناء جيل المستقبل، متمنية الصحة والسلامة للجميع.

وزارة التعليم
النقل الخارجي
المتقدمين

التعليقات

مها العنقري
مها العنقري عدد التعليقات : 1
منذ 12 دقيقة
حسبي الله عليهم شتتو المعلمين والمعلمات ولا يوجد استقرار نفسي واجتماعي ومادي .. ست سنوات من الغربة والوحدة والمعاناة

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههه شايب عررررري..
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههه شايب عررررري..
سردار
يحاربون الدين باسم الصحوه
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههههههههههههه ماأردى من المربوط اللى المنفلت..
انا انا
كيفك مع الجو اللي كنت عايش فيه لمدة شهر

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