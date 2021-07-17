"الصحة العالمية" تكثف الضغوط للبحث عن أصل كورونا في مختبر ووهان

وكالات (صدى):
أكدت تقارير صحافية، اليوم السبت، أن منظمة الصحة العالمية تكثف الضغوط في إطار محاولاتها للبحث عن أًصل فيروس كورونا.
وأدرجت المنظمة أولوياتها في البحث وأعلنت عن تشكيل مجموعة عمل دائمة للبحث عن منشأ مسببات المرض، فيما أكد تيدروس إدهانوم جيبريسيوس الأمين العام للمنظمة في جنيف، على أن بجانب فحص الحياة البرية وأسواق الحيوانات في إقليم ووهان الصيني، الذي ظهر به الفيروس لأول مرة في عام 2019، يجب فحص المختبرات هناك أيضًا.
وعملت الصين على تأخير أول رحلة لفريق الأبحاث التابع لمنظمة الصحة العالمية لعدة أشهر، وعلى الرغم من أن المنظمة ترغب في مواصلة التحقيقات، فإن بكين لا تتخذ أي خطوات للسماح للمنظمة بالعمل في الصين، فيما اتهمت الولايات المتحدة الصين بمنع إجراء تحليل شفاف، بينما ترتاب بكين من أن الولايات المتحدة ترغب في إلقاء اللوم عليها في انتشار الفيروس.