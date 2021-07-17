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بالفيديو.. حاج مصري يتحدث عن التفويج إلى ‎الحرم المكي وأداء طواف القدوم

منذ ساعتين
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بالفيديو.. حاج مصري يتحدث عن التفويج إلى ‎الحرم المكي وأداء طواف القدوم

نايف السالم (صدى):
تحدث ايمن طه حاج مصري مقيم بالمملكة تحدث عن التفويج إلى ‎الحرم المكي وأداء طواف القدوم ، مؤكدا أن ذلك تم وفق لاجراءات تنظيمية دقيقة.

وقال الحاج المصري أنه يشعر براحة تامة من أول بدء التفويج إلى الحرم المكي حتى أداء طواف القدوم ، مشيرا إلى أنه تم تطبيق التباعد الاجتماعي أثناء الطواف.

وقدم المقيم الشكر للمملكة والقائمين على خدمة ضيوف الرحمن، مشيرا إلى أنه عمل عظيم من حيث النظام والإجراءات والتدابير الوقائية العالية .

يجدر الإشارة إلى أن يشارك فى موسم الحج هذا العام، نحو 60 ألف شخص فقط من المواطنين والمقيمين، وتم حصره على المقيمين داخل المملكة والملقحين منهم فقط على أن لا يقل عمره الحاج عن 18 عاما ولا يزيد عن 65، ولا يعانى من أى أمراض مزمنة، مقارنة بـ2.5 مليون شخص فى آخر حج قبل تفشى جائحة فيروس كورونا عام 2019.

الحرم المكي
التفويج
حاج مصري
أداء طواف القدوم

التعليقات

العدناني
العدناني عدد التعليقات : 3780
منذ ساعة
ما شاء الله عليه قدر يلم 14000 ريال يحج بها في هذي الظروف ؟ وتكاليف الرسوم والتأمين الصحي وغلاء المعيشة والكهرباء والبنزين
والله بطل

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أحدث التعليقات

ابو العرب
الله يرحمه ويرحم امة المسلمين والمسلمات وللهم اغفر للمسلمين والمسلمات
Fhgg gg dt
بارك الله فيكم
Sfddggf
بارك الله فيكم
ابو العرب
ان شاء الله انكم تسلموا وتتبعوا دينا 😉
بسم الله
زين وش فائدة من توظيف الناس في الهئية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى الان مادام ما عندهم اي شغله

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