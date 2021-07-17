بالصور.. جيب شيروكي 2021 تخطف الأنظار بقدرات عالية

أميرة خالد (صدى):
نال طراز جيب شيروكي موديل 2021، مكانة داخل الأسواق العربية، حيث جاءت بمحرك سداسي الأسطوانات، بسعة 3200 سي سي، يمكنه اخراج قوة قدرها 272 حصان، و 324 نيوتن. متر من عوم الدوران، متصلة بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء.
وحصلت السيارة الجديدة على نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، عدد 7 وسائد هوائية، إنذار لمنع السرقة، مساعد الفرامل BA، توزيع قوة الفرملة الكترونيا EBD، نظام المساعدة على تسلق التلال، مانع الحركة، أجهزة استشعار للاصطفاف أمامي وخلفي، عرض مراقبة ضغط الإطارات، التحكم في الجر، التحكم في ثبات (VSC).
وشملت تحكم الصوت على عجلة القيادة، ومرآة التعتيم أوتوماتيكياً قفل مركزي، ومقاعد خلفية قابلة للطي مع تقسيم مصابيح أرضية، شاشة تعمل باللمس لعرض المعلومات المتعددة، مقود كهربائي، فتحات مكيف خلفية، ضبط المقعد يدوي تعديل إمالة المقود، فضلًا عن أضواء نهارية و مصابيح LED ومرايا جانبية للأبواب مع إشارة التفاف، عادم مزدوج، أضواء محيطة، ضوء يعمل كمؤشر لاستخدام الفرامل، و بها جنوط مقاس 17 بوصة.
وجاءت أسعار جيب شيروكى موديل 2021 في المملكة: الفئة الأولى LONGITUDE بسعر 120 ألف ريال،الفئة الثانية LIMITED بسعر 139 ألف ريال، الفئة الثالثة TRAILHAWK بسعر 151 ألف ريال.