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بائع خضار في موقف لا يحسد عليه
منذ 3 ساعات
871
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التعليقات
بلسم الروح
عدد التعليقات : 49
منذ 56 دقيقة
موقف صعب
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أحدث التعليقات
ابو العرب
الله يرحمه ويرحم امة المسلمين والمسلمات وللهم اغفر للمسلمين والمسلمات
Fhgg gg dt
بارك الله فيكم
Sfddggf
بارك الله فيكم
ابو العرب
ان شاء الله انكم تسلموا وتتبعوا دينا 😉
بسم الله
زين وش فائدة من توظيف الناس في الهئية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى الان مادام ما عندهم اي شغله
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