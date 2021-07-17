متابعة_أميرة خالد (صدى):
يواجه بعض قائدي السيارات مشكلة نفاذ البطارية، مما يؤدي حيث أنها تصيب السيارة بالشلل التام، مما يضطر حينها السائق إلى إعادة شحن البطارية.
وسلط تقرير الضوء على خطوات بسيطة لإعادة شحن بطارية السيارة المعطلة، وذلك بإستخدام شاحن البطارية وهي:
– تحديد مكان القطبين السالب والموجب بالبطارية، مع ملاحظة أن بعض البطاريات تطرح بغطاء مخصص لحماية القطبين.
– قم بتوصيل وصلات الشحن بالبطارية، مع مراعاة عدم توصيل الشاحن في الكهرباء خلال عملية التوصيل بقطبي البطارية.
– ثم قم بتوصيل وصلة الشاحن الحمراء بقطب البطارية الموجب، ووصلة الشاحن السوداء بقطب البطارية السالب، مع الحرص على إبعاد الشاحن بعيدا عن البطارية قدر الإمكان.
– بعد توصيل وصلات الشاحن بأقطاب البطارية قم بتوصيل التيار الكهربائي بالشاحن.
– بعد التأكد من انتهاء الشحن، قم بإزالة الوصلات من أقطاب البطارية.