بالفيديو.. الظهور الأول لـ ريم عبدالله بعد وفاة والدها

متابعة- أميرة خالد (صدى):
ظهرت الفنانة ريم عبدالله، لأول مرة بعد وفاة والدها نهاية الشهر الماضي، حيث وجهت رسالة إلى جمهورها وقررت العودة إلى عملها وحياتها الطبيعية وإنجاز التزاماتها.
وشكرت ريم عبد الله في مقطع فيديو بثته عبر حسابها في "سناب شات"، كل من قدَّم لها واجب العزاء في وفاة والدها من أهل أو أصدقاء أو متابعين، لافتة إلى أنَّها اشتاقت لحياتها وعملها، مؤكدة أنَّ الحزن مكانه في القلب.
وكانت ريم عبدالله، قد اكتفت قبل ذلك بنشر أدعية لوالدها طوال الفترة الماضية، بعدما فُجِعت بوفاته، نهاية الشهر الماضي، وعبَّرت عن حزنها لرحيله، مطالبة جمهورها بالدعاء له بالمغفرة.