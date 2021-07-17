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بالفيديو.. الظهور الأول لـ ريم عبدالله بعد وفاة والدها

منذ ساعة
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بالفيديو.. الظهور الأول لـ ريم عبدالله بعد وفاة والدها

متابعة- أميرة خالد (صدى):
ظهرت الفنانة ريم عبدالله، لأول مرة بعد وفاة والدها نهاية الشهر الماضي، حيث وجهت رسالة إلى جمهورها وقررت العودة إلى عملها وحياتها الطبيعية وإنجاز التزاماتها.

وشكرت ريم عبد الله في مقطع فيديو بثته عبر حسابها في "سناب شات"، كل من قدَّم لها واجب العزاء في وفاة والدها من أهل أو أصدقاء أو متابعين، لافتة إلى أنَّها اشتاقت لحياتها وعملها، مؤكدة أنَّ الحزن مكانه في القلب.

وكانت ريم عبدالله، قد اكتفت قبل ذلك بنشر أدعية لوالدها طوال الفترة الماضية، بعدما فُجِعت بوفاته، نهاية الشهر الماضي، وعبَّرت عن حزنها لرحيله، مطالبة جمهورها بالدعاء له بالمغفرة.

وفاة
ريم عبدالله
فن ومشاهير

التعليقات

واضح*** وصريح***
واضح*** وصريح*** عدد التعليقات : 13810
منذ ساعة
الله يرحمه ويغفر له وجميع أموات المسلمين..

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههه شايب عررررري..
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههه شايب عررررري..
سردار
يحاربون الدين باسم الصحوه
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههههههههههههه ماأردى من المربوط اللى المنفلت..
انا انا
كيفك مع الجو اللي كنت عايش فيه لمدة شهر

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