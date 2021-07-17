خاصية جديدة من واتساب تسمح بالتراسل دون هواتف

وكالات (صدى):
كشف تطبيق التراسل الفوري واتساب، أنه يختبر خاصية جديدة تسمح للمستخدمين، بتبادل الرسائل، من دون استخدام هواتفهم، فيما حالياً يربط استخدام التطبيق بالهواتف الجوالة، حتى عند استخدامه عبر أجهزة أخرى مثل الكمبيوتر.
وستسمح الخاصية الجديدة، للمستخدمين بإرسال واستقبال الرسائل حتى لو كانت بطارية الهاتف قد فرغت بالكامل، كما ستتيح ربط ما يصل إلى 4 أجهزة مختلفة مثل الكومبيوتر أو الأجهزة اللوحية، لتلقي وإرسال الرسائل في نفس الوقت.
وأشار إلى أن من المقرر أن يبدأ التطبيق تجربة الخاصية الجديدة، على مجموعة صغيرة من المستخدمين قبل تحسينها وإضافة المزيد من الإمكانيات لها، ثم السماح لجميع المستخدمين بالوصول إليها.
وفي السياق نفسه، أكد أن خاصية تشفير المحادثات والرسائل، وهي الخاصية الأكثر جذباً للمستخدمين في التطبيق، ستظلّ متوفرة حتى مع فك الربط بين المراسلات والهواتف الشخصية.