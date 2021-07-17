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نقيب الممثلين يهاجم حلا شيحة بسبب أزمتها مع تامر حسني ويشطبها من النقابة

منذ ساعتين
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نقيب الممثلين يهاجم حلا شيحة بسبب أزمتها مع تامر حسني ويشطبها من النقابة

القاهرة (صدى):
علق الفنان المصري أشرف زكي نقيب الممثلين على أزمة الفنانة حلا شيحة مع النجم تامر حسني، مؤكدا أنه تم شطبها من النقابة.

وقال زكي: "لا مكان لمثل من يفعل هذه الأفعال، وقد جرى شطبها من النقابة"، متوعدا من جانبه معتنقي أفكار حلا شيحة داخل النقابة، بالقول: "اللي شايف الفن حرام يتفضل يمشي".

وقالت نقابة المهن التمثيلية خلال بيان علقت هلااله على أزمة حلا شيحة : "يعلن مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، رفضه التام لكل محاولات العودة بنا للوراء، بنشر الفكر الظلامي الذي عانى منه المجتمع المصري طوال عقود، لمن يعتزلون الفن تحت غطاء التوبة، وكأن الموهبة التي منحها الله للمبدعين خطيئة".

وأكد مجلس نقابة المهن التمثيلية، أنه لن يقف ساكنا أمام محاولات تشويه الفن والابداع، الذي يعد أحد المؤشرات الثقافية لتطور الرؤية في المجتمعات المتحضرة.

الفن
نقابة الممثلين
حلا شيحة

التعليقات

خبير زمانه
خبير زمانه عدد التعليقات : 62
منذ 47 دقيقة
الفن مجتمع الضياع والفنانين عارفين ذلك ولكن حب المال والشهره جعلهم يستمرون وعند الكبر والخوف من الموت يتوبون خوفا من عقاب الاخرة

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههه شايب عررررري..
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههه شايب عررررري..
سردار
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واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههههههههههههه ماأردى من المربوط اللى المنفلت..
انا انا
كيفك مع الجو اللي كنت عايش فيه لمدة شهر

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