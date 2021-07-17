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عروس تستنجد بالشرطة للتخلص من عريسها وأهلها

منذ ساعة
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عروس تستنجد بالشرطة للتخلص من عريسها وأهلها

نيودلهي (صدى):
وجدت عروس هندية طريقة ذكية للتخلص من إجبار عائلتها لها على الزواج من شخص لا تحبه، وذلك بعدما أبلغت عائلتها برفضها للعريس سابقا لكنهم أصروا وأجبروها على إقامة الزفاف، لكنها لم تستسلم.

وقبل لحظات من الموعد المحدد قامت العروس بإلغاء حفل زفافها والاتصال بالشرطة لحمايتها وإخبارهم بأنها لا تحب الرجل الذي كانت عائلتها على وشك عقد قرانه عليها.

وأثار هذا التصرف غضب أقارب العريس عندما أبلغتهم العروس أنها ستلغي حفل الزفاف واندلع تبادل حاد بين أفراد الأسرة، فيما هرع المفتش برامود ماكيشوار مع ضباط آخرين من شرطة رامتك إلى مكان الحادث وأخذوا أفراد العائلتين إلى مركز القسم الذين ووافقوا على إلغاء العرس رغما عنهم.

 

 

الهند
الشرطة
عروس
حفل زفاف

التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 81564
منذ ساعة
الله المستعان

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