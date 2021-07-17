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علامة في الساق تدل على ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم

منذ 6 ساعات
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علامة في الساق تدل على ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم

متابعة- أميرة خالد (صدى):
تسبب المستويات المرتفعة بشكل غير طبيعي من الكوليسترول تغيرات محسوسة في الجسم، وعادة ما تؤدي عادات نمط الحياة غير الصحية إلى نمو هذه الرواسب الدهنية في الدم.

وإذا تُرك الكوليسترول دون علاج، يمكن أن تؤدي إلى رواسب الكوليسترول إلى انسداد الشرايين، ما قد يؤدي بدوره إلى تكوين جلطات دموية - وهي مقدمة للإصابة بنوبة قلبية،ولا يظهر تراكم الكوليسترول أعراضا في البداية، وتظهر الأعراض إذا أدت مستويات الكوليسترول المرتفعة باستمرار إلى تصلب الشرايين وتضييقها.

وقالت جمعية جراحة الأوعية الدموية. ووفقا لهيئة الصحة، قد تشعر بالألم عند المشي إذا تسبب ارتفاع مستويات الكوليسترول في تضيق الشرايين في الساقين، مؤكدة أن هذه المضاعفات قد تؤدي إلى البتر إذا تُركت دون علاج.

الدم
الكوليسترول
الساق

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