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بالصور.. نسخة الإيموجي القادمة تتضمن صورة رجل حامل

منذ 6 ساعات
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بالصور.. نسخة الإيموجي القادمة تتضمن صورة رجل حامل

وكالات (صدى):
كشفت الجهة المسؤولة عن إطلاق الإيموجي الجديدة، عن قائمة ايموجي 2021 و2022 المقترحة Emoji 14.0، حيث تضمنت صورة رجل حامل ومن المتوقع أن تتوفر لكل من مستخدمي آيفون مع الإصدار الجديد iOS 15 ومستخدمي اندرويد مع إطلاق Android 12.

ومن المتوقع أن تتأكد قائمة ايموجي المقترحة Emoji 14.0 في سبتمبر المقبل 2021، على أن تتوفر لاحقا خلال 2021 و2022 تدريجيا للمستخدمين، فيما تضم قائمة ايموجي 2021 و2022 المقترحة Emoji 14.0 التي ظهرت رسميا احتفالا باليوم العالمي للإيموجي في 17 يوليو رموز تعبيرية لبطارية منخفضة وكرة ديسكو ووجه مبتسم منصهر.

وجاء ذلك بالإضافة إلى مجموعة من ايموجي أشكال اليد المختلفة، مثل يد تشير بعلامة القلب ويد تشير بالسبابة لشخص آخر ويد تلقي التحية أو ايموجي جديدة للمصافحة، كما تشمل دعم لون البشرة المختلط لرمز المصافحة Handshake، والتي كان حتى الآن باللون الأصفر افتراضيا فقط على معظم المنصات الرئيسية.

وتضمنت رمز الشعاب المرجانية الذي يستخدم لمناقشة تغير المناخ، حيث يؤثر ارتفاع درجات الحرارة عالميا على الشعاب المرجانية، كما تضم رجلا يرتدي تاج على رأسه ورجل وشخص حامل بدلا من امرأة حامل فقط، بالإضافة لإيموجي وجه بعيون مفتوحة ويد على الفم، بالإضافة إلى شفاه جديدة وايموجي لحبوب الفاصولياء والعديد من الإيموجي الأخرى.

اندرويد
إيموجي
رجل حامل

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ناسي
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