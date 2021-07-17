موقف مدرب الهلال من استمرار جيوفينكو وفيتو مع الفريق

ماجد محمد (صدى):
أوضحت مصادر موقف المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم المدير الفني للهلال بشأن الثنائي: لوسيانو فيتو، وسيباستيان جيوفينكو.
وقالت مصادر أن مدرب الهلال سيجري تغييرًا في قائمة المحترفين الأجانب، بحيث يتم الاستغناء عن واحد من لوسيانو فيتو أو سيباستيان جيوفينكو، بحسب صحيفة اليوم.
كان لوسيانو فيتو، البالغ من العمر 27 عامًا، قد انضم للهلال في سوق الانتقالات الصيفي الماضي، وشارك مع الزعيم في 36 مباراة، سجل فيها 6 أهداف، وصنع 5.
في المقابل انتقل جيوفينكو، البالغ من العمر 34 عامًا، للزعيم في السوق الشتوي 2019، وشارك معه في 83 مباراة، وقع خلالها على 16 هدفًا، وصنع 19.