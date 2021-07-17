نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. فحص أكثر من 7 آلاف سيارة أجرة عامة في موسم الحج

منذ 7 ساعات
1817
بالفيديو.. فحص أكثر من 7 آلاف سيارة أجرة عامة في موسم الحج

مكة المكرمة (صدى):
فحصت الفرق الرقابية في الهيئة العامة للنقل، 7270 سيارة أجرة عامة تعمل في المنطقة المركزية في مكة المكرمة منذ بداية شهر ذي الحجة، وذلك ضمن الجهود المقدمة في موسم الحج لهذا العام.

وتأتي هذه الجهود ضمن دور الهيئة التنظيمي لأنشطة النقل والإشراف على تقديم الخدمات للحجاج بما يضمن المساهمة في رفع مستوى كفاءة وجودة خدمات النقل أثناء تأديتهم لمناسك الحج، واستمرار توفرها لهم حتى نهاية الموسم.

وضبطت الهيئة 385 مخالفة في نشاط الأجرة العامة، وتنوعت هذه المخالفات طبقاً لحالة المخالفة، كعدم الحصول على بطاقة تشغيل أو بطاقة سائق، أو عدم العناية بالحالة الفـنيّـة للسيارة وصيانتها، أو عـدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية للسائق والركاب، أو تجاوز العـمر التشغيـلي المعتمد للسيارة، أو عدم تشغيل عداد احتساب أجرة النقل عند بدء الرحلة.

وفي السياق نفسه، تتوزع الفرق الميدانية التابعة للهيئة والمسؤولة عن أعمال الرقابة على أنشطة الأجرة العامة في 5 مواقع مستهدفة حول الحرم في المنطقة المركزية، وهي نقطة الحفاير ونقطتا الجميزة وأجياد السد وأخيراً نقطة المصافي بالقرب من المسجد الحرام.

مكة المكرمة
موسم الحج
النقل
سيارة أجرة
المنطقة المركزية

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ناسي
أخذوا السيارات مشوار لسرقة لبعض المقاضي للبيت و يرجعونها
بو ضرطي
واذا تبي نشر غسيل
زنجبيل
كثير من الأجانب الذين كانوا يعملون في السعودية عندما رجعوا إلى بلادنهم نشروا فكرة أن الصلاة مقدمة عن كل أمور الدنيا و تعلموا من...
فهد العتيبي
مجنون ومهبول وعاقل يسمع هذولى القواطي هذولى القرنبعيين خرقة وحره نقية اللهم لك الحكد على نعمة العقل بعد 20000000 سنه تصلون ال مستويات الهلال
زنجبيل
الصلاة الركن الثاني في الإسلام .و صلاة الجمعة واجبة و تسقط عن المسافر و المريض ويحتج بعض الناس !! أن ترك البيع و غلق...

أخر الأخبار

بالفيديو.. "الحج والعمرة": هناك أكثر من 150 جنسية في حج هذا العام
بالفيديو.. "الحج والعمرة": هناك أكثر من 150 جنسية في حج هذا العام
منذ 21 دقيقة 1194
باولينيو يتلقى عرضا مغريا من شباب الأهلي دبي 
باولينيو يتلقى عرضا مغريا من شباب الأهلي دبي 
منذ 33 دقيقة 1219
"أمن الحج": لم يصرح بالحج إلا لمن تلقى تحصينًا
"أمن الحج": لم يصرح بالحج إلا لمن تلقى تحصينًا
منذ 36 دقيقة 1204
أبرز أمراض الصيف الشائعة وطرق الوقاية منها
أبرز أمراض الصيف الشائعة وطرق الوقاية منها
منذ 41 دقيقة 1201
بالفيديو.. طالبة سعودية تبتكر كرسيًا ذكيًا يعمل بالطاقة الشمسية
بالفيديو.. طالبة سعودية تبتكر كرسيًا ذكيًا يعمل بالطاقة الشمسية
منذ 53 دقيقة 1263
اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام البيئة لمقدمي الخدمات البيئية
اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام البيئة لمقدمي الخدمات البيئية
منذ 55 دقيقة 1223
والد رانيا يوسف: ابنتي ملتزمة بالتعاليم الدينية والانضباط
والد رانيا يوسف: ابنتي ملتزمة بالتعاليم الدينية والانضباط
منذ ساعة 557
محامي خالد الدوسري يعترف : تلقى محاكمة غير عادلة لأنه مسلم
محامي خالد الدوسري يعترف : تلقى محاكمة غير عادلة لأنه مسلم
منذ ساعة 1525
الخطوط السعودية توفر وظائف شاغرة بجدة
الخطوط السعودية توفر وظائف شاغرة بجدة
منذ ساعة 1426
غضب مغربي بسبب قرار عدم إقامة صلاة عيد الأضحى بالمساجد
غضب مغربي بسبب قرار عدم إقامة صلاة عيد الأضحى بالمساجد
منذ ساعة 1756