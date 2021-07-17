وظيفة إدارية شاغرة في هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا بمدينة الرياض عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف ™ LinkedIn، عن توفر وظيفة إدارية لحملة الدبلوم بالرياض، بمسمى وظيفي "سكرتير تنفيذي" .
واشترطت الهيئة، دبلوم في السكرتارية التنفيذية أو ما يعادلها، القدرة على تعدد المهام وتحديد أولويات المهام، مهارات ممتازة في اللغة الإنجليزية، مهارات ممتازة في إدارة الوقت، إجادة الحاسب وخصوصاً برامج مايكروسوفت أوفيس.
وأشارت إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ من يوم الجمعة بتاريخ 1442/12/06هـ الموافق 2021/07/16م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، فيما لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف ™ LinkedIn قبل التقديم على الوظيفة.