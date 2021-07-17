أضرار تلف بلف تبخير الزيت على محرك السيارة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يعتبر بلف الخير الزيت من القطع الميكانيكية والكهربائية والتي تساعد محرك السيارة على العمل بكفاءة عالية.
ويقوم بلف تبخير الزيت بتدوير غازات المحرك الداخلية، حيث أنه يقوم بتنقية الهواء من التلوث الناتج عن أكسيد النيتروجين عبر تدوير هذه الغازات وإدخالها بعملية الاحتراق التي تتم داخل المحرك، وعند حدوث تبخير للزيت، ينفتح البلف كي يسحب الزيت وإعادته مرة أخرى إلى المحرك لتتم عملية التزييت بشكل كامل.
ويصاب بلف التبخير بالتلف بعد انتهاء فترة صلاحية وهو يقدر بالسير لمسافة 100,000 كم، كما يتعرض بلف التبخير للتلف في حال إهماله وتراكم الشحوم والأوساخ عليه والتي تنتج بسبب الزيت.
وتحدث العديد من الأضرار والأعطال في المحرك عند تلف أو الغاء بلف التبخير، وهي:
– انخفاض ضغط المحرك بسبب بقائه مفتوحاً دائماً بسبب تلف البلف
– عدم سحب الزيت المتبخر يؤدي إلى تناقص زيت المحرك بسرعة
– احتراق الزيت أو خروجه من غطاء البلف في المحرك
– خروج دخان كثيف من عادم السيارة
– ارتفاع حرارة المحرك بصورة دائمة
– فقد محرك السيارة لقوته وعزمه بشكل كبير
– صدور صوت غير محبب صادر من ناحية المحرك