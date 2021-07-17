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"فلكية جدة" :‏ القمر يصل لحظة التربيع الأول هذا الشهر اليوم السبت

منذ ساعة
1964
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"فلكية جدة" :‏ القمر يصل لحظة التربيع الأول هذا الشهر اليوم السبت

جدة (صدى):
كشفت الجمعية الفلكية بجدة، أنه ‏سيصل القمر لحظة التربيع الأول هذا الشهر اليوم السبت السابع من ذي الحجة 1442 الموافق 17 يوليو 2021 عند الساعه 01:10 بعد الظهر بتوقيت المملكة (10:20 صباحاً بتوقيت غرينتش).

وأوضحت الجمعية الفلكية بجدة، أنه يكون قطع ربع المسافة في مداره حول الأرض، لافتة إلى أنه سيغرب بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي.

وأشارت إلى أنه ‏سيصل الكوكب القزم بلوتو اليوم السبت 17 يوليو 2021 إلى حالة التقابل مع الشمس وسيكون وجهه مضاء بالكامل بنور الشمس، وسيكون أكثر إشراقًا من أي وقت آخر من العام الا أنه غير مشاهد بالعين المجردة.

فلكية جدة
القمر
بلوتو

التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 81564
منذ ساعة
سبحان الله العظيم

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أحدث التعليقات

واحد منصف
هو لانه كان من اهل الصحوة لذلك مازال يمدحهم لان نشر السلام عليكم هذا هو دين الاسلام لكن للمعلومية ان الذي نشر السلام عليكم...
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