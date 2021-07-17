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بالفيديو.. سراج القرشي يروي ذكريات مؤثرة مع الحج وخدمة ضيوف الرحمن

منذ 8 ساعات
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بالفيديو.. سراج القرشي يروي ذكريات مؤثرة مع الحج وخدمة ضيوف الرحمن

مكة المكرمة (صدى):
روى مدير شركة الخباري لخدمات حجاج الداخل، سراج القرشي، اليوم السبت، حكايات مؤثرة عن ذكرياته مع الحج وخدمة ضيوف الرحمن.

وقال سراج القرشي: "لو أقول كام سنة خدمة في الحج معناته عمري"؛ حيث يعمل منذ أكثر من 40 عامًا في خدمة ضيوف الرحمن، لافتًا إلى أنه في العام الماضي كان يخرج ليلًا إلى شوارع منى ويبكي بسبب عدم وجود حجاج لظروف الجائحة، بحسب فيديو نشرته وزارة الحج والعمرة.

وأضاف "القرشي" وهو يغالب دموعه: "أقسم بجلال الله بكيت من قلبي يعني لكن الله كرمنا الحمد لله.. تلقانا مشتاقين حتى لريحة الحج"، موضحًا أنه من مواليد مشعر عرفات "فتحنا عيوننا على منظر الحاج وهو محرم أبيض في أبيض".

وتابع: "صحيح إنا نسهر إلى مثل هذا الوقت وأكثر كله هذا في سبيل تهيئة مخيمات وسكن حجاج بيت الله الحرام"، مستطردًا:" بدايتي في الحملات بدأت في عام 1412 هـ وما زلت أعمل فيها وأفتخر.. يعني ترى بعض الأوقات يمكن تشوف صاحب الحملة هو بنفسه كيس الزبالة يعني ما فيها شي"

واستدرك مدير شركة الخباري:" هذه خدمة للحاج وتعودنا على خدمة الحاج منذ الصغر"، مختتمًا:" بعض الأوقات تواجهنا إشكاليات في العمل وضغط لكن بس نبدأ في الحج نشتاق له شوق سبحان الله.. كأننا نشتاق للتعب".

 

وزارة الحج
المشاعر المقدسة
ضيوف الرحمن
سراج القرشي
حكايات الحج

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