نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. التعليم يوثق تجربة طالب وطالبة في الحصول على اللقاح ويوجه رسالة للطلاب

منذ ساعتين
1853
1
بالفيديو.. التعليم يوثق تجربة طالب وطالبة في الحصول على اللقاح ويوجه رسالة للطلاب

الرياض (صدى):
دعت وزارة التعليم، مجددا الطلاب والطالبات إلى سرعة التسجيل وتلقي لقاح كورونا استعداداً للموسم الدراسي الجديد.

ووثقت الوزارة فيديو توعوي يرصد تجربة طالب وطالبة في الحصول على اللقاح ابتداءً من الوصول لمركز اللقاح المُحدد لهما، وحتى الانتهاء من الأمر ومغادرة المكان.

وأوضح الطالب والطالبة أنهم دخلوا على التطبيق وحجزوا موعد لتلقي اللقاح ، وعند الوصول تم التأكد من الهوية وإعطاءهم الباركود الخاص بهما وأخذا اللقاح بكل سهولة ونصحهما الأطباء عند حدوث أي أعراض يمكن اخذ مسكن ، كما جعلهم يجلسون مدة ربع ساعة في المركز قبل المغادرة للاطمئنان عليهما بعد تلقي اللقاح.

ووجهت الوزارة عبارات الشكر لكل الطلاب والطالبات الذين حرصوا على تلقي اللقاح من مختلف المناطق، منوهةً إلى أهمية مبادرة جميع الطلاب من عمر 12 عاماً فما فوق في الحصول على اللقاح.

الطلاب
التعليم
اللقاح
الموسم الدراسي الجديد

التعليقات

لللل
لللل عدد التعليقات : 37
منذ 36 دقيقة
ارفض تطعيم اولادي

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

س ا س
نتطور في كل شي إلا الرياضية ترجع إلى الوراء في النقل
كلام مليان
مسيلمة الكذاب ام زكي
نجاة محمد
صراحة يا هيا لا انتي و لا الهام تعرفون تمثلون و لا عمري شفت عمل بالصدفة و كملتة احسن لكم الصلح ولا تنشروا غسيلكم...
عناد القرشي
ما ادري ليش صحيفه صدى تكرر مواضيع هؤلاء ممكن سؤال محيرني هل عند الوقيان وغيره مشكله مع اسم الله يعني لو واحد قال جزاك...
Manosur AlBishi
ليهههههههه ومن خلفه وماهي الدوافع للقتل اهم من الاعتراف بأنه القاتل

أخر الأخبار

عروس تستنجد بالشرطة للتخلص من عريسها وأهلها
عروس تستنجد بالشرطة للتخلص من عريسها وأهلها
منذ 17 دقيقة 587
علامة في الساق تدل على ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم
علامة في الساق تدل على ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم
منذ 22 دقيقة 1589
بالصور.. نسخة الإيموجي القادمة تتضمن صورة رجل حامل
بالصور.. نسخة الإيموجي القادمة تتضمن صورة رجل حامل
منذ 32 دقيقة 1579
موقف مدرب الهلال من استمرار جيوفينكو وفيتو مع الفريق
موقف مدرب الهلال من استمرار جيوفينكو وفيتو مع الفريق
منذ 42 دقيقة 1621
بالفيديو.. فحص أكثر من 7 آلاف سيارة أجرة عامة في موسم الحج
بالفيديو.. فحص أكثر من 7 آلاف سيارة أجرة عامة في موسم الحج
منذ 52 دقيقة 1589
وظيفة إدارية شاغرة في هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي
وظيفة إدارية شاغرة في هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي
منذ ساعة 1582
بالفيديو.. "الحج والعمرة": الأعداد موزعة على 10 فترات تشغيلية خلال اليوم الواحد
بالفيديو.. "الحج والعمرة": الأعداد موزعة على 10 فترات تشغيلية خلال اليوم الواحد
منذ ساعة 1584
أضرار تلف بلف تبخير الزيت على محرك السيارة
أضرار تلف بلف تبخير الزيت على محرك السيارة
منذ ساعة 1644
فيديو يوثق مشاعر الحجاج بعد وصولهم مركز الزايدي بمكة
فيديو يوثق مشاعر الحجاج بعد وصولهم مركز الزايدي بمكة
منذ ساعة 1645
بالفيديو.. ‏بدء توافد ضيوف الرحمن على المسجد الحرام لأداء طواف القدوم
بالفيديو.. ‏بدء توافد ضيوف الرحمن على المسجد الحرام لأداء طواف القدوم
منذ ساعة 1595