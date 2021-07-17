فوائد مذهلة للبطيخ لايعرفها الكثيرون

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يعتبر تناول البطيخ أساسيا لدى كثيرين في فصل الصيف، لما فيه من فوائد أقلها أنه علاج لحرقة المعدة، ولكن الأمر لا يقتصر على ذلك، فثمة فوائد جمة من وراء تناول هذه الفاكهة اللذيدة.
وأوضح موقع ويب ميد المتخصص في الشئون الطبية والصحية أن البطيخ لا يؤكل فحسب من أجل ترطيب الجسم وإعادة النشاط إليه ولكنه يعزز المناعة أيضا.
وأضاف أن البطيخ عندما ينضج يتكون به كمية من مضادات الأكسدة التي تقوي جهاز المناعة من أجل محاربة العدوى، مشيرا إلى أنه من أجل تحقيق أكبر استفادة من البطيخ، فإنه ينصح بتناول الجزء الأحمر حتى الوصول إلى أقرب مكان للقشرة.