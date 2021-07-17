تفاصيل مقترح ياباني بتقليص عدد أيام العمل إلى 4 أيام

طوكيو (صدى):
أكد الدكتور حسين زناتي، مدير أكاديمية تانكيو عرب اليابانية، أن هناك مقترحًا يابانيًا بفكرة تجربة تقليل أيام العمل التي بدأت بها شركة مايكروسوفت في اليابان.
وأوضح مدير أكاديمية تانكيو عرب، أن اليابان تشتهر بزيادة عدد ساعات العمل، ويرجع ذلك إلى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية في الخمسينات لإعادة عملية بناء البلد لتصل فترات العمل أكثر من 13 ساعة يوميًا، لافتًا إلى أن بسبب زيادة ضغط العمل، بدأت ظهور مشاكل في المجتمع.
وأشار إلى أن ذلك تسبب في قلة أعداد المواليد وزيادة أعداد المصابين بالشيخوخة، وظهور أعراض نفسية للعامل أثناء العمل، ووصلت إلى حالات الانتحار، فيما في 2013 رئيس الوزراء الياباني السابق، تقدم بمقترح إلى الحكومة بتقليص عدد أيام العمل لتصبح 4 أيام بدلًا من 5، مضيفًا أن شركة مايكروسوفت طبقت هذا المقترح فزاد الإنتاج، وهو ما يجعل هناك دافع لمقترح تقليل أيام العمل.