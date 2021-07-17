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بايدن: معلومات فيسبوك المضللة حول اللقاحات تقتل الناس

منذ 9 ساعات
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بايدن: معلومات فيسبوك المضللة حول اللقاحات تقتل الناس

واشنطن (صدى):
اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن أنّ المعلومات المضلّلة على وسائل التواصل الاجتماعي حول كوفيد-19 والتطعيم تؤدّي إلى "قتل الناس"، بينما رفض فيسبوك انتقادات الرئيس الأميركي.

ورد بايدن على سؤال من أحد المراسلين حول الدور المزعوم لـ"منصات مثل فيسبوك" في نشر الأكاذيب حول اللقاحات والوباء قائلا "إنّهم يقتلون الناس. الجائحة الوحيدة التي لدينا، تطال أشخاصاً لم يتلقّوا التطعيم. إنّهم يقتلون الناس".

وعلقت مجموعة مارك زاكربرغ خلال بيان لاذع على تصريحات بايدن قائلة"الوقائع تُظهر أنّ فيسبوك يساعد في إنقاذ الأرواح",مؤكدة أن الاتّهامات غير المدعومة بحقائق لن تُشتّت تركيزنا.

وأضافت المجموعة أنّ أكثر من ملياري شخص شاهدوا عبر فيسبوك معلومات موثوقة حول كوفيد-19 واللقاحات، أي أكثر من أيّ مكان آخر على الإنترنت، مضيفة لقد استخدم أكثر من 3.3 ملايين أميركي أداتنا لمعرفة مكان وسبل الحصول على التطعيم.

فيسبوك
بايدن
فيروس كورونا
اللقاحات

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