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فيديو.. طبيب يحذر من الذبحة الصدرية "الصامتة" لدى مرضى السكر

منذ 56 دقيقة
1349
فيديو.. طبيب يحذر من الذبحة الصدرية "الصامتة" لدى مرضى السكر

القاهرة (صدى):
حذر أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني في مصر الدكتور حسام موافي، من أخطر أنواع الذبحة الصدرية التي يعاني منها الكثير من الأشخاص.

وأوضح موافي أن أخطر أنواع الذبحة الصدرية هي "الصامتة"، قائلا: "الذبحة الصدرية عبارة عن ألم، ناتج عن ثقل في منتصف الصدر أو أعلى الأمعاء".

وأضاف: "الألم نعمة من الله، فهو تنبيه من عند الله للذهاب إلى الطبيب وإجراء الفحوصات، ولذلك نقول أخطر أنواع الذبحة هي الذبحة الصامتة وتأتي عند بعض مرضى السكر وهي أسوأ أنواع الذبحة الصدرية".

وتابع: "إحدى مضاعفات السكر هي التهابات الأعصاب، وهذا يعني أنه من الممكن عدم وجود الأعصاب التي تنقل آلام الذبحة الصدرية عند مريض السكر".

مرض السكري
الذبحة الصدرية
حسام موافي

التعليقات

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أحدث التعليقات

اللهو البرى
ههههه.. ليه يابو عمار.. صدق انت محق لأن حتى في المباريات عاريات.
شيخين1
اصلا الشنب موعلى رجال يارخيص
ابو عمار
كفو
ابو عمار
الله يكون بعونه
ابو عمار
طيب

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