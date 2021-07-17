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فيديو.. هيا الشعيبي تُدخل السعودية في خلافها مع إلهام الفضالة

منذ 32 دقيقة
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فيديو.. هيا الشعيبي تُدخل السعودية في خلافها مع إلهام الفضالة

متابعة أميرة خالد (صدى):
عبرت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، عن انزعاجها من مواطنتها إلهام الفضالة، على إثر خلاف قديم بينهما، تصاعد عقب زواج الأخيرة من الفنان الكويتي شهاب جوهر.

واللافت للنظر أن الشعيبي أدخلت السعودية في خلافها مع الفضالة، قائلة: "قبل انفتاح السعودية كانوا يترجون هذه الناس تعرضين وتسوين اعلانات وكنت تقولين لا ما ابي وانت عارفة السبب ما تخليني ابلبل واتكلم تذكري".

واضافت: "من كان له ولاء حق بنات السعودية، ويحبهم بإعلاناتهم، ومسارحهم ويروح يقعد عندهم بالأشهر قبل الانفتاح، وبعد الانفتاح، وتذكري من خلاكي تعرضي مسرحية هناك".

وهددت هيا الشعيبي، إلهام الفضالة قائلة: "لا تخلين لساني يبطل، وخري عني، اسمي بالكومنتات لا تحطينه، أنا مالي شغل تتزوجون تطلقون".

يذكر أن الفنانة إلهام الفضالة أعلنت، قبل أيام، عن زواجها رسميًا من مواطنها الفنان شهاب جوهر، الذي يصغرها بثلاث سنوات.

السعودية
الهام الفضالة
شهاب جوهر
هيا

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51549
منذ 14 دقيقة
بداء نشر الغسيل بينهن الله يستر لا يجي زود

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أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
ههههههههههههههههههههههه تنكت الحلوه
ابو عمار
يمكن الام جاءت لتضع اولادها تحت السرير
ابو عمار
يبدو ان المحامي خرونق

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