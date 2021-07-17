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أسعار العملات مقابل الريال اليوم

منذ ساعة
1267
أسعار العملات مقابل الريال اليوم

علي القحطاني (صدى):
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم السبت، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

- اليورو: 4.42810، العملة مقابل الريال الواحد 0.22583

- الدولار: 3.75092، العملة مقابل الريال الواحد 0.26660

- درهم إماراتي: 1.02124، مقابل الريال الواحد 0.97920

- ريال يمني: 0.01499، مقابل الريال الواحد 66.73037

- دينار أردني: 5.29274، مقابل الريال الواحد 0.18894

- دينار كويتي: 12.47048 مقابل الريال الواحد 0.08019

- دينار بحريني: 9.95032، مقابل الريال الواحد 0.10050

- الريال القطري: 1.03019، مقابل الريال الواحد 0.97070

-الدرهم المغربي: 0.41931 مقابل الريال الواحد 2.38735

- الجنيه المصري: 0.23883، مقابل الريال الواحد 4.18712

المملكة
الدولار
الريال
العملات
اسعار العملات

التعليقات

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أحدث التعليقات

اللهو البرى
ههههه.. ليه يابو عمار.. صدق انت محق لأن حتى في المباريات عاريات.
شيخين1
اصلا الشنب موعلى رجال يارخيص
ابو عمار
كفو
ابو عمار
الله يكون بعونه
ابو عمار
طيب

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